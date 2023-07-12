В «Сибпромстрое» объяснили, почему у жителей элитного ЖК в Сургуте забрали бесплатную паковку

Компания «Сибпромстрой» ввела плату за паркинг в элитном ЖК Сургута из-за споров жителей

Жителям придется ежемесячно платить по 5 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Арендную плату за парковочные места в жилом комплексе «Жемчужина Оби», которые изначально предлагались бесплатно, ввели из-за скандалов между собственниками квартир. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Сибпромстрой», которая возводила многоэтажку.

По словам представителя компании, решение о сдаче паркинга в аренду было вынужденной мерой. Первая и основная причина — это споры собственников за парковочные места. «Часть жильцов самовольно, не имея на то юридических оснований, фактически захватили некоторые машиноместа по принципу „мне так удобнее“ и всячески препятствовали тому, чтобы этими машиноместами пользовались другие жильцы этого жилого комплекса. Заключение договоров аренды позволит данную ситуацию перевести в правовое поле и снять напряжение», — сообщили в компании.

Вторым решающим фактором стало содержание парковки. За два года эксплуатации с жителей эта плата не взималась. При этом в компании отметили, что для новых собственников условия аренды паркинга будут изменены. «Наши покупатели, которые забронировали здесь квартиру после 28.06.2023года, будут оплачивать машиноместо на других условиях, а именно тех, которые будут актуальными на момент покупки здесь квартиры. На сегодняшний день эта цена составляет уже озвученные ранее 5 тысяч рублей в месяц в качестве арендной платы», — добавили в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «Сибпромстрой» забрала бесплатный паркинг у жителей элитной многоэтажки в Сургуте. Югорчане уверяют, что при покупке им обещали бесплатную парковку, но после заселения с них начали требовать за нее деньги.