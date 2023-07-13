ВСУ пытаются пробиться к Каховской ГЭС

13 июля 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

ВСУ предпринимают попытки прорыва на Каховской ГЭС, но ВС РФ их отражают Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Вооруженные силы Украины (ВСУ) прощупывают оборону российских солдат в районе левобережной части Днепра с целью пробить к Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом рассказал военнослужащий группировки войск «Днепр» с позывным «Серый». «Противник периодически прощупывает нас, пускает дроны, пытается диверсии какие-то совершить. <…> Украинские войска используют для атак на Каховскую ГЭС», — подчеркнул солдат в разговоре с РИА Новости. По его словам, ВСУ также ведут огонь по данной территории из минометов и артиллерии. В свою очередь ВС РФ успешно сдерживают украинские силы, подчеркнул военнослужащий. Российские силы в ответ тоже использую беспилотники, минометы и артиллерию. Украина ударила по Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. ЧП на гидроэлектростанции привело к затоплению части Херсонской области. Через месяц с момента удара стало известно о 53 жертвах среди мирного населения в результате прорыва станции. ВСУ продолжают предпринимать попытки форсирования Днепра, но РФ отражает атаки, передает «Национальная служба новостей». На 12 июля число госпитализированных после разрушения ГЭС выросло до 154 человек, сообщает телеканал 360.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прощупывают оборону российских солдат в районе левобережной части Днепра с целью пробить к Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом рассказал военнослужащий группировки войск «Днепр» с позывным «Серый». «Противник периодически прощупывает нас, пускает дроны, пытается диверсии какие-то совершить. <…> Украинские войска используют для атак на Каховскую ГЭС», — подчеркнул солдат в разговоре с РИА Новости. По его словам, ВСУ также ведут огонь по данной территории из минометов и артиллерии. В свою очередь ВС РФ успешно сдерживают украинские силы, подчеркнул военнослужащий. Российские силы в ответ тоже использую беспилотники, минометы и артиллерию. Украина ударила по Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. ЧП на гидроэлектростанции привело к затоплению части Херсонской области. Через месяц с момента удара стало известно о 53 жертвах среди мирного населения в результате прорыва станции. ВСУ продолжают предпринимать попытки форсирования Днепра, но РФ отражает атаки, передает «Национальная служба новостей». На 12 июля число госпитализированных после разрушения ГЭС выросло до 154 человек, сообщает телеканал 360.