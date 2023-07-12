В думу ХМАО после убийства депутата вернули бизнесмена

Мандат покойного депутата Колодича в Думе ХМАО получил бизнесмен Фоменко

Экс-депутат Владислав Фоменко вернулся в думу ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мандат покойного депутата Александра Колодича в Думе ХМАО, которого зарезал садовник, получил лендлорд и экс-кандидат в мэры Нижневартовска Владислав Фоменко. Информация о назначении появилась в официальном telegram-канале югорского избиркома.

«В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы ХМАО — Югры седьмого созыва Колодича Александра Викторовича, избранного по единому округу, вакантный мандат депутата окружной Думы седьмого созыва передан зарегистрированному кандидату в составе списка кандидатов, выдвинутого Ханты-Мансийским региональным отделением Всероссийской политической партии „Единая“ по единому избирательному округу, Фоменко Владиславу Владимировичу. Соответствующее решение принято сегодня в рамках 25-го заседания Избирательной комиссии Югры», — сообщается в публикации.

Фоменко уже избирался в окружное заксобрание в предыдущем созыве, но в 2021 году не прошел по партийным спискам «ЕР». Он известен тем, что мог получить кресло мэра Нижневартовска вместо нынешнего градоначальника Кощенко, а также декларированием в 2019 году 50 земельных участков, общая площадь которых больше площади Ватикана. Новому депутату 51 год, он родился в Киеве. По образованию — экономист, начал заниматься бизнесом в Нижневартовске в середине 90-х, возглавляет крупную логистическую компанию «Региональные перевозки».

Ранее URA.RU сообщало о том, что Фоменко получит мандат Колодича, но не его пост председателя комитета по бюджету. Инсайд подтвердился.