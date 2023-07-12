«Сбер» презентовал новые IT-проекты губернатору Моору

13 июля 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Моор отметил, что, внедряя IT-проекты, необходимо учитывать, как они влияют на жизнь людей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Представители «Сбера» презентовали во время дизайн-сессии в Тюмени губернатору Александру Моору новые практики цифровых технологий в России. Сам глава региона отметил, что, внедряя IT-проекты, необходимо учитывать, как они влияют на жизнь людей, сообщили в инфоцентре областного правительства. «Мы в Тюменской области люди весьма прагматичные. Безусловно, мы не чураемся нового, интересуемся, но когда принимаем решение что-то делать, то всегда смотрим, как это влияет на жизнь людей, на улучшение процессов. Экономику никто не сбрасывает со счетов, все должно окупаться. Я хочу поблагодарить „Сбер“ за то, что он нас подталкивает к интересным вещам. Наша сегодняшняя сессия про то, чтобы убрать барьеры и очень прагматично подойти к этой теме», — приводят слова Моора в telegram-канале информационного центра. Итогом дизайн-сессии станет разработка новых IT-решений. В том числе, планируется внедрение проектов в сфере искусственного интеллекта. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Моор намерен привлечь в регион новых инвесторов «Сколково». Совместные проекты глава Тюменской области обсудил с председателем правления фонда Игорем Дроздовым.

Представители «Сбера» презентовали во время дизайн-сессии в Тюмени губернатору Александру Моору новые практики цифровых технологий в России. Сам глава региона отметил, что, внедряя IT-проекты, необходимо учитывать, как они влияют на жизнь людей, сообщили в инфоцентре областного правительства. «Мы в Тюменской области люди весьма прагматичные. Безусловно, мы не чураемся нового, интересуемся, но когда принимаем решение что-то делать, то всегда смотрим, как это влияет на жизнь людей, на улучшение процессов. Экономику никто не сбрасывает со счетов, все должно окупаться. Я хочу поблагодарить „Сбер“ за то, что он нас подталкивает к интересным вещам. Наша сегодняшняя сессия про то, чтобы убрать барьеры и очень прагматично подойти к этой теме», — приводят слова Моора в telegram-канале информационного центра. Итогом дизайн-сессии станет разработка новых IT-решений. В том числе, планируется внедрение проектов в сфере искусственного интеллекта. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Моор намерен привлечь в регион новых инвесторов «Сколково». Совместные проекты глава Тюменской области обсудил с председателем правления фонда Игорем Дроздовым.