В Екатеринбурге ищут 10 моделей, которых бесплатно отхлещут веником

В Екатеринбурге для Чемпионата по банному мастерству ищет десять моделей, на которых парильщики смогут продемонстрировать свой профессионализм. Предполагается, что это будут пять мужчин и пять женщин, искушенных в банном искусстве, объяснил URA.RU председатель «Уральской банной гильдии» Вадим Марюхин.
«Это будут люди более-менее медийно известные, имеющие свои соцсети, каналы. Они должны быть разного возраста, разного телосложения, потому что мастер должен уметь попарить любого человека — хоть ребенка, хоть спортсмена», — рассказал Марюхин.
Он добавил, что модели должны быть любителями бани — чтобы суметь реально оценить уровень мастерства парильщика. «Человек должен быть более-менее искушенным. Не будет так, что мы кого-то на улице поймаем, ну-ка беги, ложись, а он может не переносит жару», — пояснил банщик.
Марюхин подчеркнул, что варианты проведения турнира, в том числе отбор моделей, пока прорабатываются, окончательный сценарий будет озвучен позже. Чемпионат пройдет в Екатеринбурге 3 сентября, на нем опытные пармейстеры покажут свой талант. Победитель получит денежный приз.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.