В Екатеринбурге ищут 10 моделей, которых бесплатно отхлещут веником

Профессиональные парильщики ищут моделей для Чемпионата по банному мастерству
© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат по банному мастерству. Екатеринбург, баня, банный веник, парилка, париться
Модели должны тоже хотя бы отчасти разбираться в банном искусстве Фото:

В Екатеринбурге для Чемпионата по банному мастерству ищет десять моделей, на которых парильщики смогут продемонстрировать свой профессионализм. Предполагается, что это будут пять мужчин и пять женщин, искушенных в банном искусстве, объяснил URA.RU председатель «Уральской банной гильдии» Вадим Марюхин.

«Это будут люди более-менее медийно известные, имеющие свои соцсети, каналы. Они должны быть разного возраста, разного телосложения, потому что мастер должен уметь попарить любого человека — хоть ребенка, хоть спортсмена», — рассказал Марюхин.

Он добавил, что модели должны быть любителями бани — чтобы суметь реально оценить уровень мастерства парильщика. «Человек должен быть более-менее искушенным. Не будет так, что мы кого-то на улице поймаем, ну-ка беги, ложись, а он может не переносит жару», — пояснил банщик.

Марюхин подчеркнул, что варианты проведения турнира, в том числе отбор моделей, пока прорабатываются, окончательный сценарий будет озвучен позже. Чемпионат пройдет в Екатеринбурге 3 сентября, на нем опытные пармейстеры покажут свой талант. Победитель получит денежный приз.

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В Екатеринбурге для Чемпионата по банному мастерству ищет десять моделей, на которых парильщики смогут продемонстрировать свой профессионализм. Предполагается, что это будут пять мужчин и пять женщин, искушенных в банном искусстве, объяснил URA.RU председатель «Уральской банной гильдии» Вадим Марюхин. «Это будут люди более-менее медийно известные, имеющие свои соцсети, каналы. Они должны быть разного возраста, разного телосложения, потому что мастер должен уметь попарить любого человека — хоть ребенка, хоть спортсмена», — рассказал Марюхин. Он добавил, что модели должны быть любителями бани — чтобы суметь реально оценить уровень мастерства парильщика. «Человек должен быть более-менее искушенным. Не будет так, что мы кого-то на улице поймаем, ну-ка беги, ложись, а он может не переносит жару», — пояснил банщик. Марюхин подчеркнул, что варианты проведения турнира, в том числе отбор моделей, пока прорабатываются, окончательный сценарий будет озвучен позже. Чемпионат пройдет в Екатеринбурге 3 сентября, на нем опытные пармейстеры покажут свой талант. Победитель получит денежный приз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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