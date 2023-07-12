12 июля 2023

Замдиректора курганской филармонии вызвал на бойцовский поединок интернет-тролля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турнир по смешанным единоборствам RCC2: Russian Cagefighting Championship в КРК "Уралец". Екатеринбург, бой, спорт, ринг, смешанные единоборства, поединок, бойцы, мма, бои без правил, бои в клетке, клетка
Роман Можельский хочет организовать бой на фоне информационного шума Фото:

Заместитель гендиректора Курганского театрально-концертного объединения Роман Можельский решил устроить бойцовский поединок с человеком, который оскорблял и высмеивал его в интернете. Об этом он сообщил в группе своего проекта «Квартирник45» в соцсети «ВКонтакте». Конфликт начался после того, как Можельский подрался в автобусе с одним из посетителей на фестивале «От Винта!». После чего о нем начали писать негативные посты и создавать фейковые аккаунты от его имени.

«На фоне поднявшегося шума, самое время организовывать бойцовский поединок по правилам Pop-MMA! У меня давно была мечта, заняться организацией соревнований по смешанным единоборствам! В качестве первого боя предлагаю устроить наш поединок с самым главным интернет-болтуном под нашумевшей публикацией. Ты готов, „мамкин рокерок“?! Это тебе не клавишами клацать», — написал Можельский. До этого он сообщал подписчиками о том, что недоброжелатели создают страницы с его данными и пишут комментарии в соцсетях.

Драка Можельского с посетителем байкерского фестиваля «От Винта!» произошла 8 июля в Логовушке. После окончания мероприятия в автобусе, который увозил участников обратно в Курган. Корреспондент URA.RU сообщал, что у автора проекта «Квартирник45» возникла перепалка с подвыпившим мужчиной, в результате которой Роман ударил по лицу другого мужчину. Позже конфликт был урегулирован сотрудниками силовых структур. В соцсетях некоторые посетители фестиваля высказывали противоположную историю, указывая что это Можельский был пьяным и являлся зачинщиком драки.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель гендиректора Курганского театрально-концертного объединения Роман Можельский решил устроить бойцовский поединок с человеком, который оскорблял и высмеивал его в интернете. Об этом он сообщил в группе своего проекта «Квартирник45» в соцсети «ВКонтакте». Конфликт начался после того, как Можельский подрался в автобусе с одним из посетителей на фестивале «От Винта!». После чего о нем начали писать негативные посты и создавать фейковые аккаунты от его имени. «На фоне поднявшегося шума, самое время организовывать бойцовский поединок по правилам Pop-MMA! У меня давно была мечта, заняться организацией соревнований по смешанным единоборствам! В качестве первого боя предлагаю устроить наш поединок с самым главным интернет-болтуном под нашумевшей публикацией. Ты готов, „мамкин рокерок“?! Это тебе не клавишами клацать», — написал Можельский. До этого он сообщал подписчиками о том, что недоброжелатели создают страницы с его данными и пишут комментарии в соцсетях. Драка Можельского с посетителем байкерского фестиваля «От Винта!» произошла 8 июля в Логовушке. После окончания мероприятия в автобусе, который увозил участников обратно в Курган. Корреспондент URA.RU сообщал, что у автора проекта «Квартирник45» возникла перепалка с подвыпившим мужчиной, в результате которой Роман ударил по лицу другого мужчину. Позже конфликт был урегулирован сотрудниками силовых структур. В соцсетях некоторые посетители фестиваля высказывали противоположную историю, указывая что это Можельский был пьяным и являлся зачинщиком драки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...