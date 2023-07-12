12 июля 2023

Курганцы отправят тонны гуманитарной помощи в Белгородскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор гуманитарной помощи на Донбасс. Курган, гумманитарная помощь
Тонны продуктов и вещей направят из Кургана в Белгород Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Курганцы собрали 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Белгородской области, пострадавших из-за обстрелов ВСУ. В ближайшее время фура отправится в Белгород, сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)».

«Как и обещали, для жителей Белгородской области, пострадавших от обстрелов, собрали 20 тонн гуманитарной помощи. Мука, растительное масло, тушенка и питьевая вода, крупы, товары для детей и многое другое — для тех жителей России, кто вынужден был покинуть свои дома и проживать в пунктах временного размещения. Все от доброго сердца наших предпринимателей и служащих. Фуру также загружали добровольцы. Скоро она уедет в Белгород», — написал Шумков.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с 15 июня открылись пункты приема помощи эвакуированным жителям Белгородской области. Пункты работали в Кургане, Шадринске и Шумихе. По данным на начало июня, из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области было эвакуировано почти 60 тысяч человек.

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Курганцы собрали 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Белгородской области, пострадавших из-за обстрелов ВСУ. В ближайшее время фура отправится в Белгород, сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)». «Как и обещали, для жителей Белгородской области, пострадавших от обстрелов, собрали 20 тонн гуманитарной помощи. Мука, растительное масло, тушенка и питьевая вода, крупы, товары для детей и многое другое — для тех жителей России, кто вынужден был покинуть свои дома и проживать в пунктах временного размещения. Все от доброго сердца наших предпринимателей и служащих. Фуру также загружали добровольцы. Скоро она уедет в Белгород», — написал Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с 15 июня открылись пункты приема помощи эвакуированным жителям Белгородской области. Пункты работали в Кургане, Шадринске и Шумихе. По данным на начало июня, из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области было эвакуировано почти 60 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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