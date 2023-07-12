Курганцы отправят тонны гуманитарной помощи в Белгородскую область

13 июля 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Тонны продуктов и вещей направят из Кургана в Белгород Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Курганцы собрали 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Белгородской области, пострадавших из-за обстрелов ВСУ. В ближайшее время фура отправится в Белгород, сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)». «Как и обещали, для жителей Белгородской области, пострадавших от обстрелов, собрали 20 тонн гуманитарной помощи. Мука, растительное масло, тушенка и питьевая вода, крупы, товары для детей и многое другое — для тех жителей России, кто вынужден был покинуть свои дома и проживать в пунктах временного размещения. Все от доброго сердца наших предпринимателей и служащих. Фуру также загружали добровольцы. Скоро она уедет в Белгород», — написал Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с 15 июня открылись пункты приема помощи эвакуированным жителям Белгородской области. Пункты работали в Кургане, Шадринске и Шумихе. По данным на начало июня, из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области было эвакуировано почти 60 тысяч человек.

Курганцы собрали 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Белгородской области, пострадавших из-за обстрелов ВСУ. В ближайшее время фура отправится в Белгород, сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)». «Как и обещали, для жителей Белгородской области, пострадавших от обстрелов, собрали 20 тонн гуманитарной помощи. Мука, растительное масло, тушенка и питьевая вода, крупы, товары для детей и многое другое — для тех жителей России, кто вынужден был покинуть свои дома и проживать в пунктах временного размещения. Все от доброго сердца наших предпринимателей и служащих. Фуру также загружали добровольцы. Скоро она уедет в Белгород», — написал Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с 15 июня открылись пункты приема помощи эвакуированным жителям Белгородской области. Пункты работали в Кургане, Шадринске и Шумихе. По данным на начало июня, из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области было эвакуировано почти 60 тысяч человек.