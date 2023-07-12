12 июля 2023

В Перми подешевели частные дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджи. Тюмень, коттедж, коттеджи, частный дом, кирпичный дом, дом
Цены на частные дома упали на 22% Фото:

Покупка частного дома в Перми стала доступнее. За последние шесть месяцев цены на коттеджи упали на 22%, это следует из динамики цен недвижимости на сайте Restate.

«В абсолютном большинстве российских мегаполисов частные домовладения, включая дачи и коттеджи, с начала текущего года упали в цене. Цены на частные дома в Перми стали меньше на 22%», — сообщается в исследовании аналитиков.

В начале 2023 года средняя цена за дом в Перми составляла 8,5 млн рублей. Сейчас стоимость снизилась до 6,6 млн рублей. Больше всего в России цены на коттеджи подешевели в Москве, отмечают аналитики. В столице стоимость упала на 43%. Также дома стали дешевле в Челябинске и Сочи, где цены стали меньше на 40% и 27% соответственно.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми упали цены на квартиры в новостройках. Стоимость за квадратный метр снизилась на 0,7%.

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Покупка частного дома в Перми стала доступнее. За последние шесть месяцев цены на коттеджи упали на 22%, это следует из динамики цен недвижимости на сайте Restate. «В абсолютном большинстве российских мегаполисов частные домовладения, включая дачи и коттеджи, с начала текущего года упали в цене. Цены на частные дома в Перми стали меньше на 22%», — сообщается в исследовании аналитиков. В начале 2023 года средняя цена за дом в Перми составляла 8,5 млн рублей. Сейчас стоимость снизилась до 6,6 млн рублей. Больше всего в России цены на коттеджи подешевели в Москве, отмечают аналитики. В столице стоимость упала на 43%. Также дома стали дешевле в Челябинске и Сочи, где цены стали меньше на 40% и 27% соответственно. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми упали цены на квартиры в новостройках. Стоимость за квадратный метр снизилась на 0,7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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