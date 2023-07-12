В Перми подешевели частные дома

13 июля 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Цены на частные дома упали на 22% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Покупка частного дома в Перми стала доступнее. За последние шесть месяцев цены на коттеджи упали на 22%, это следует из динамики цен недвижимости на сайте Restate. «В абсолютном большинстве российских мегаполисов частные домовладения, включая дачи и коттеджи, с начала текущего года упали в цене. Цены на частные дома в Перми стали меньше на 22%», — сообщается в исследовании аналитиков. В начале 2023 года средняя цена за дом в Перми составляла 8,5 млн рублей. Сейчас стоимость снизилась до 6,6 млн рублей. Больше всего в России цены на коттеджи подешевели в Москве, отмечают аналитики. В столице стоимость упала на 43%. Также дома стали дешевле в Челябинске и Сочи, где цены стали меньше на 40% и 27% соответственно. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми упали цены на квартиры в новостройках. Стоимость за квадратный метр снизилась на 0,7%.

Покупка частного дома в Перми стала доступнее. За последние шесть месяцев цены на коттеджи упали на 22%, это следует из динамики цен недвижимости на сайте Restate. «В абсолютном большинстве российских мегаполисов частные домовладения, включая дачи и коттеджи, с начала текущего года упали в цене. Цены на частные дома в Перми стали меньше на 22%», — сообщается в исследовании аналитиков. В начале 2023 года средняя цена за дом в Перми составляла 8,5 млн рублей. Сейчас стоимость снизилась до 6,6 млн рублей. Больше всего в России цены на коттеджи подешевели в Москве, отмечают аналитики. В столице стоимость упала на 43%. Также дома стали дешевле в Челябинске и Сочи, где цены стали меньше на 40% и 27% соответственно. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми упали цены на квартиры в новостройках. Стоимость за квадратный метр снизилась на 0,7%.