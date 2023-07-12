Губернатор Моор создает центр искусственного интеллекта в Тюменской области

13 июля 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Александр Моор поручил создать проектный офис по внедрению ИИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области решили создать проектный офис по внедрению искусственного интеллекта. Об этом распорядился губернатор Александр Моор во время дизайн-сессии цифровой трансформации региона. «Проектный офис по внедрению ИИ создадут в Тюменской области. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Моор по завершению дизайн-сессии по ИИ-трансформации региона», — сообщили в telegram-канале информационного центра областного правительства. Курировать создание и работу офиса будет заместитель губернатора Вячеслав Вахрин. Приоритетные отрасли, в которые будут внедрять ИИ, должны определить уже в процессе работы центра. Ранее URA.RU рассказывало, что «Сбер» презентовал губернатору Моору во время этой дизайн-сессии новые практики цифровых технологий. Сам глава региона отметил, что, внедряя IT-проекты, необходимо учитывать, как они влияют на жизнь людей.

В Тюменской области решили создать проектный офис по внедрению искусственного интеллекта. Об этом распорядился губернатор Александр Моор во время дизайн-сессии цифровой трансформации региона. «Проектный офис по внедрению ИИ создадут в Тюменской области. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Моор по завершению дизайн-сессии по ИИ-трансформации региона», — сообщили в telegram-канале информационного центра областного правительства. Курировать создание и работу офиса будет заместитель губернатора Вячеслав Вахрин. Приоритетные отрасли, в которые будут внедрять ИИ, должны определить уже в процессе работы центра. Ранее URA.RU рассказывало, что «Сбер» презентовал губернатору Моору во время этой дизайн-сессии новые практики цифровых технологий. Сам глава региона отметил, что, внедряя IT-проекты, необходимо учитывать, как они влияют на жизнь людей.