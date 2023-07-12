12 июля 2023

Губернатор Моор создает центр искусственного интеллекта в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт в честь присоединения Крыма. Тюмень , моор александр
Александр Моор поручил создать проектный офис по внедрению ИИ Фото:

В Тюменской области решили создать проектный офис по внедрению искусственного интеллекта. Об этом распорядился губернатор Александр Моор во время дизайн-сессии цифровой трансформации региона.

«Проектный офис по внедрению ИИ создадут в Тюменской области. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Моор по завершению дизайн-сессии по ИИ-трансформации региона», — сообщили в telegram-канале информационного центра областного правительства.

Курировать создание и работу офиса будет заместитель губернатора Вячеслав Вахрин. Приоритетные отрасли, в которые будут внедрять ИИ, должны определить уже в процессе работы центра.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Сбер» презентовал губернатору Моору во время этой дизайн-сессии новые практики цифровых технологий. Сам глава региона отметил, что, внедряя IT-проекты, необходимо учитывать, как они влияют на жизнь людей.

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В Тюменской области решили создать проектный офис по внедрению искусственного интеллекта. Об этом распорядился губернатор Александр Моор во время дизайн-сессии цифровой трансформации региона. «Проектный офис по внедрению ИИ создадут в Тюменской области. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Моор по завершению дизайн-сессии по ИИ-трансформации региона», — сообщили в telegram-канале информационного центра областного правительства. Курировать создание и работу офиса будет заместитель губернатора Вячеслав Вахрин. Приоритетные отрасли, в которые будут внедрять ИИ, должны определить уже в процессе работы центра. Ранее URA.RU рассказывало, что «Сбер» презентовал губернатору Моору во время этой дизайн-сессии новые практики цифровых технологий. Сам глава региона отметил, что, внедряя IT-проекты, необходимо учитывать, как они влияют на жизнь людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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