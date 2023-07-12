12 июля 2023

В Кургане 6-летний ребенок получил химический ожог после отравления нашатырем

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, сумка, пожарный, скорая помошь
В Кургане ребенок получил отравление от нашатырного спирта Фото:

В Кургане 6-летний ребенок отравился нашатырным спиртом и получил химический ожог. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №1 по городу Кургану. Сейчас проводится проверка», — сообщили URA.RU в ведомстве. По данным источников издания «Область 45», родители отказались от госпитализации ребенка.

Ранее URA.RU писало, что в Заозерном из окна пятого этажа выпал ребенок. Сообщалось, что мальчик находится в реанимации больницы имени Красного Креста. Еще два подобных инцидента произошли в мае с детьми трех и шести лет. По информации СУ СК РФ, в обоих случаях несовершеннолетние находились без присмотра взрослых.

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В Кургане 6-летний ребенок отравился нашатырным спиртом и получил химический ожог. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №1 по городу Кургану. Сейчас проводится проверка», — сообщили URA.RU в ведомстве. По данным источников издания «Область 45», родители отказались от госпитализации ребенка. Ранее URA.RU писало, что в Заозерном из окна пятого этажа выпал ребенок. Сообщалось, что мальчик находится в реанимации больницы имени Красного Креста. Еще два подобных инцидента произошли в мае с детьми трех и шести лет. По информации СУ СК РФ, в обоих случаях несовершеннолетние находились без присмотра взрослых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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