В Кургане 6-летний ребенок получил химический ожог после отравления нашатырем

13 июля 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

В Кургане ребенок получил отравление от нашатырного спирта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 6-летний ребенок отравился нашатырным спиртом и получил химический ожог. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №1 по городу Кургану. Сейчас проводится проверка», — сообщили URA.RU в ведомстве. По данным источников издания «Область 45», родители отказались от госпитализации ребенка. Ранее URA.RU писало, что в Заозерном из окна пятого этажа выпал ребенок. Сообщалось, что мальчик находится в реанимации больницы имени Красного Креста. Еще два подобных инцидента произошли в мае с детьми трех и шести лет. По информации СУ СК РФ, в обоих случаях несовершеннолетние находились без присмотра взрослых.

В Кургане 6-летний ребенок отравился нашатырным спиртом и получил химический ожог. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №1 по городу Кургану. Сейчас проводится проверка», — сообщили URA.RU в ведомстве. По данным источников издания «Область 45», родители отказались от госпитализации ребенка. Ранее URA.RU писало, что в Заозерном из окна пятого этажа выпал ребенок. Сообщалось, что мальчик находится в реанимации больницы имени Красного Креста. Еще два подобных инцидента произошли в мае с детьми трех и шести лет. По информации СУ СК РФ, в обоих случаях несовершеннолетние находились без присмотра взрослых.