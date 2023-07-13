Мэрия Екатеринбурга отправила прокуроров к дерзкому бизнесмену

Власти попытаются закрыть новые бассейны на берегу Шарташа

13 июля 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Разбирательство вокруг огромных бассейнов началось в мае Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге показательно «воспитывают» уральского бизнесмена Евгения Кононова (сеть термальных курортов Baden Family), разозлившего чиновников бассейнами у берега Шарташа. По данным URA.RU, мэрия инициировала выезд на место природоохранной прокуратуры и готовит новый иск. База отдыха открылась в конце июня. Власти этого не ожидали: они с мая пытаются оспорить резонансную стройку через суд, и он еще не завершен. К тому же Кононов в разгар процесса, по слухам, встретился с мэром Алексеем Орловым и якобы признал, что был неправ. «Готовится новый иск — с требованием остановить работу базы отдыха до окончания судебного разбирательства. Вечером 11 июля на место по просьбе администрации выезжала природоохранная прокуратура вместе со специалистом из комитета по экологии, проверяли, есть ли слив отходов на особо охраняемые территории. Ничего пока не нашли», — рассказал URA.RU источник в муниципальной власти. В свердловской прокуратуре корреспонденту обещали уточнить информацию по теме. Представитель Baden Family заявил, что информация о визите прокуроров на объект не соответствует действительности. Ранее Евгений Кононов заявлял, что его стройка законна, капитальных сооружений на принадлежащем ему участке нет.

В Екатеринбурге показательно «воспитывают» уральского бизнесмена Евгения Кононова (сеть термальных курортов Baden Family), разозлившего чиновников бассейнами у берега Шарташа. По данным URA.RU, мэрия инициировала выезд на место природоохранной прокуратуры и готовит новый иск. База отдыха открылась в конце июня. Власти этого не ожидали: они с мая пытаются оспорить резонансную стройку через суд, и он еще не завершен. К тому же Кононов в разгар процесса, по слухам, встретился с мэром Алексеем Орловым и якобы признал, что был неправ. «Готовится новый иск — с требованием остановить работу базы отдыха до окончания судебного разбирательства. Вечером 11 июля на место по просьбе администрации выезжала природоохранная прокуратура вместе со специалистом из комитета по экологии, проверяли, есть ли слив отходов на особо охраняемые территории. Ничего пока не нашли», — рассказал URA.RU источник в муниципальной власти. В свердловской прокуратуре корреспонденту обещали уточнить информацию по теме. Представитель Baden Family заявил, что информация о визите прокуроров на объект не соответствует действительности. Ранее Евгений Кононов заявлял, что его стройка законна, капитальных сооружений на принадлежащем ему участке нет.