В Екатеринбурге 30 июня открывается пляж «Баден-Баден» бизнесмена Евгения Кононова на Шарташе, сообщили URA.RU представители компании. Против сноса построек ранее выступила администрация Екатеринбурга. Чиновники обратились в суд, требуя признать комплекс вне закона.
«Техническое открытие пляжа на Отдыха, 87 состоится 30 июня, официальное — 15 июля. Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00», — рассказали авторы проекта.
Ранее администрация Екатеринбурга обратилась в суд с требованием снести конструкцию «Баден-Баден» на Шарташе. Основанием для иска стало заключение департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о том, что постройка является самовольной.
На время, пока идет суд, приставы запретили продолжать строительство комплекса. Как пояснил агентству директор по маркетингу и связям с общественностью «Баден-Бадена» Александр Никулин, запуск пляжа не противоречит постановлению Кировского районного суда об остановке стройки.
По информации источников URA.RU, между Евгением Кононовым и главой Екатеринбурга Алексеем Орловым был неформальный разговор, о котором просил сам бизнесмен. И якобы в том разговоре Кононов признал, что на территории есть капитальные сооружения, которые возводить было нельзя. Орлов, в свою очередь, рекомендовал Кононову не оспаривать решение суда о сносе, которое должны были принять 14 июня. Но дело затянулось, так как его передали на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
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