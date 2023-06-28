«Баден-Баден» откроет пляж на Шарташе вопреки недовольству чиновников. Фото

28 июня 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

Техническое открытие пляжа на Шарташе состоится уже 30 июня Фото предоставлено пресс-службой «Баден-Баден» В Екатеринбурге 30 июня открывается пляж «Баден-Баден» бизнесмена Евгения Кононова на Шарташе, сообщили URA.RU представители компании. Против сноса построек ранее выступила администрация Екатеринбурга. Чиновники обратились в суд, требуя признать комплекс вне закона. «Техническое открытие пляжа на Отдыха, 87 состоится 30 июня, официальное — 15 июля. Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00», — рассказали авторы проекта. Ранее администрация Екатеринбурга обратилась в суд с требованием снести конструкцию «Баден-Баден» на Шарташе. Основанием для иска стало заключение департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о том, что постройка является самовольной. На время, пока идет суд, приставы запретили продолжать строительство комплекса. Как пояснил агентству директор по маркетингу и связям с общественностью «Баден-Бадена» Александр Никулин, запуск пляжа не противоречит постановлению Кировского районного суда об остановке стройки. По информации источников URA.RU, между Евгением Кононовым и главой Екатеринбурга Алексеем Орловым был неформальный разговор, о котором просил сам бизнесмен. И якобы в том разговоре Кононов признал, что на территории есть капитальные сооружения, которые возводить было нельзя. Орлов, в свою очередь, рекомендовал Кононову не оспаривать решение суда о сносе, которое должны были принять 14 июня. Но дело затянулось, так как его передали на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. Стоимость билетов на пляж составит от 500 рублей Фото предоставлено представителями «Баден-Бадена» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге 30 июня открывается пляж «Баден-Баден» бизнесмена Евгения Кононова на Шарташе, сообщили URA.RU представители компании. Против сноса построек ранее выступила администрация Екатеринбурга. Чиновники обратились в суд, требуя признать комплекс вне закона. «Техническое открытие пляжа на Отдыха, 87 состоится 30 июня, официальное — 15 июля. Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00», — рассказали авторы проекта. Ранее администрация Екатеринбурга обратилась в суд с требованием снести конструкцию «Баден-Баден» на Шарташе. Основанием для иска стало заключение департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о том, что постройка является самовольной. На время, пока идет суд, приставы запретили продолжать строительство комплекса. Как пояснил агентству директор по маркетингу и связям с общественностью «Баден-Бадена» Александр Никулин, запуск пляжа не противоречит постановлению Кировского районного суда об остановке стройки. По информации источников URA.RU, между Евгением Кононовым и главой Екатеринбурга Алексеем Орловым был неформальный разговор, о котором просил сам бизнесмен. И якобы в том разговоре Кононов признал, что на территории есть капитальные сооружения, которые возводить было нельзя. Орлов, в свою очередь, рекомендовал Кононову не оспаривать решение суда о сносе, которое должны были принять 14 июня. Но дело затянулось, так как его передали на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.