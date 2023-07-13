Депутат горсобрания Златоуста Волков умер, упав из окна

13 июля 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Владислав Волков умер в больнице 13 июля Фото: Илья Московец © URA.RU В Златоусте в больнице 13 июля после падения из окна скончался депутат городского собрания Владислав Волков. Эту информацию URA.RU подтвердил спикер горсобрания Алексей Карюков. «Только что нам сообщили скорбную весть о кончине нашего коллеги Владислава Волкова. Держим связь с его родственниками. Выражаем соболезнования близким Волкова» — отметил URA.RU спикер. Карюков добавил, что 14 июля руководство собрания встретится с родными Волкова. Будет решен вопрос об организации похорон и дате прощания. «Его 12 июля перевели в реанимацию из-за того, что резко ухудшилось состояние. Смерть наступила впоследствии перелома позвоночника и тяжелых хронических заболеваний», — рассказал URA.RU источник. Инцидент произошел в июне. Волков упал с высоты третьего этажа. Первоначально врачи давали благоприятный прогноз и обещали, что через несколько дней Волков сможет самостоятельно ходить.

В Златоусте в больнице 13 июля после падения из окна скончался депутат городского собрания Владислав Волков. Эту информацию URA.RU подтвердил спикер горсобрания Алексей Карюков. «Только что нам сообщили скорбную весть о кончине нашего коллеги Владислава Волкова. Держим связь с его родственниками. Выражаем соболезнования близким Волкова» — отметил URA.RU спикер. Карюков добавил, что 14 июля руководство собрания встретится с родными Волкова. Будет решен вопрос об организации похорон и дате прощания. «Его 12 июля перевели в реанимацию из-за того, что резко ухудшилось состояние. Смерть наступила впоследствии перелома позвоночника и тяжелых хронических заболеваний», — рассказал URA.RU источник. Инцидент произошел в июне. Волков упал с высоты третьего этажа. Первоначально врачи давали благоприятный прогноз и обещали, что через несколько дней Волков сможет самостоятельно ходить.