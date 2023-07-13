Путин назвал продление зерновой сделки бессмысленным

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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, пшеница, зерно, сельское хозяйство свердловской области, посевная, сельскохозяйственная техника, горох, засыпка зерна, сельское хозяйство, посев семян, овес, кормовое зерно, посевные работы, агрохозяйство каменское
Зерновая сделка перестала приносить пользу кому-либо, заявил Владимир Путин Фото:
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Продление зерновой сделки становится все более бессмысленным, поскольку она не приносит пользы ни России, ни Украине, ни трейдерам. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Продление зерновой сделки бессмысленно», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что единственными заинтересованными сторонами остаются турецкие компании, которые могут использовать эту сделку для своих целей, включая теневой бизнес и защиту от рисков.

Владимир Путин отметил, что Россия уже многократно продлевала зерновую сделку по своей инициативе, но теперь пришло время остановиться. Он заявил, что будет размышлять о том, как поступить с этой сделкой в течение нескольких оставшихся дней.

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Продление зерновой сделки становится все более бессмысленным, поскольку она не приносит пользы ни России, ни Украине, ни трейдерам. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Продление зерновой сделки бессмысленно», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что единственными заинтересованными сторонами остаются турецкие компании, которые могут использовать эту сделку для своих целей, включая теневой бизнес и защиту от рисков. Владимир Путин отметил, что Россия уже многократно продлевала зерновую сделку по своей инициативе, но теперь пришло время остановиться. Он заявил, что будет размышлять о том, как поступить с этой сделкой в течение нескольких оставшихся дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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