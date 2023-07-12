12 июля 2023

В Тюменской области ливни затопили улицы и град побил машины. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лужи и ливневая канализация. Тюмень, пешеходный переход, брызги, ливень, дождь
В Тюмени улицы затопило ливнем Фото:

На Тюменскую область обрушилась непогода. В региональной столице ливнями затоплены улицы, а в Исетском и Богандинском градом побило машины. Очевидцы делятся фото и видео в социальных сетях.

«В Тюмени перекресток улиц Артамонова и Карнацевича сильно затопило. Улицы Монтажников и Энергетиков плывут», — подписал видео с кадрами потопа на дорогах города telegram-канал «ЧС Тюмень».

«Улицы Казачьи Луга, 50 лет Октября и Константина Заслонова плывут в светлое будущее. <…> Нас всех сейчас больше удивит фото участка, который не затопило. Топит ул. Дмитрия Менделеева», — поделился видео telegram-канал «Тюмень №1».

«Последствия града в Исетском. Бедные владельцы машин», — публикует фотографии с разбитым автомобилем telegram-канал «ЧС Тюмень». Паблик «Ишим пере Подслушано» в соцсети «ВКонтакте» сообщает о том, что градом побило машину в Богандинском.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области 13 и 14 июля ожидаются опасные погодные явления. Синоптики спрогнозировали очень сильные ливни, крупный град и грозу.

Град побил машины в Исетском
Град побил машины в Исетском
Фото:
Фото:
Градом побило машину в Богандинском
Градом побило машину в Богандинском
Фото:

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На Тюменскую область обрушилась непогода. В региональной столице ливнями затоплены улицы, а в Исетском и Богандинском градом побило машины. Очевидцы делятся фото и видео в социальных сетях. «В Тюмени перекресток улиц Артамонова и Карнацевича сильно затопило. Улицы Монтажников и Энергетиков плывут», — подписал видео с кадрами потопа на дорогах города telegram-канал «ЧС Тюмень». «Улицы Казачьи Луга, 50 лет Октября и Константина Заслонова плывут в светлое будущее. <…> Нас всех сейчас больше удивит фото участка, который не затопило. Топит ул. Дмитрия Менделеева», — поделился видео telegram-канал «Тюмень №1». «Последствия града в Исетском. Бедные владельцы машин», — публикует фотографии с разбитым автомобилем telegram-канал «ЧС Тюмень». Паблик «Ишим пере Подслушано» в соцсети «ВКонтакте» сообщает о том, что градом побило машину в Богандинском. Ранее сообщалось, что в Тюменской области 13 и 14 июля ожидаются опасные погодные явления. Синоптики спрогнозировали очень сильные ливни, крупный град и грозу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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