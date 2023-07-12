На Тюменскую область обрушилась непогода. В региональной столице ливнями затоплены улицы, а в Исетском и Богандинском градом побило машины. Очевидцы делятся фото и видео в социальных сетях.
«В Тюмени перекресток улиц Артамонова и Карнацевича сильно затопило. Улицы Монтажников и Энергетиков плывут», — подписал видео с кадрами потопа на дорогах города telegram-канал «ЧС Тюмень».
«Улицы Казачьи Луга, 50 лет Октября и Константина Заслонова плывут в светлое будущее. <…> Нас всех сейчас больше удивит фото участка, который не затопило. Топит ул. Дмитрия Менделеева», — поделился видео telegram-канал «Тюмень №1».
«Последствия града в Исетском. Бедные владельцы машин», — публикует фотографии с разбитым автомобилем telegram-канал «ЧС Тюмень». Паблик «Ишим пере Подслушано» в соцсети «ВКонтакте» сообщает о том, что градом побило машину в Богандинском.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области 13 и 14 июля ожидаются опасные погодные явления. Синоптики спрогнозировали очень сильные ливни, крупный град и грозу.
Град побил машины в Исетском
Фото: telegram-канал «Тюмень №1»
Фото: telegram-канал «Тюмень №1»
Градом побило машину в Богандинском
Фото: паблик «Ишим пере Подслушано» в соцсети «ВКонтакте»
На Тюменскую область обрушилась непогода. В региональной столице ливнями затоплены улицы, а в Исетском и Богандинском градом побило машины. Очевидцы делятся фото и видео в социальных сетях. «В Тюмени перекресток улиц Артамонова и Карнацевича сильно затопило. Улицы Монтажников и Энергетиков плывут», — подписал видео с кадрами потопа на дорогах города telegram-канал «ЧС Тюмень». «Улицы Казачьи Луга, 50 лет Октября и Константина Заслонова плывут в светлое будущее. <…> Нас всех сейчас больше удивит фото участка, который не затопило. Топит ул. Дмитрия Менделеева», — поделился видео telegram-канал «Тюмень №1». «Последствия града в Исетском. Бедные владельцы машин», — публикует фотографии с разбитым автомобилем telegram-канал «ЧС Тюмень». Паблик «Ишим пере Подслушано» в соцсети «ВКонтакте» сообщает о том, что градом побило машину в Богандинском. Ранее сообщалось, что в Тюменской области 13 и 14 июля ожидаются опасные погодные явления. Синоптики спрогнозировали очень сильные ливни, крупный град и грозу.