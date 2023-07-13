В Златоусте неизвестные спилили Поклонный крест. Фото

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На выезде из Златоуста много лет назад был установлен трехметровый Поклонный крест Фото:

На выезде из города Златоуста Челябинской области неизвестные спилили трехметровый Поклонный крест. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«На выезде из Златоуста в сторону федеральной трассы М-5 много лет назад был установлен трехметровый Поклонный крест. И вот неизвестные спилили и вывезли его», — сообщается в группе «Златоуст без коррупции» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор поста задается вопросом, куда смотрят правоохранительные органы и почему не возбуждают уголовное дело. Также почему до сих пор не последовало никакой реакции от властей и депутатов, среди которых немало православных верующих.

Ранее в Златоусте из окна многоэтажки выпал депутат городского собрания Владислав Волков. Он был доставлен в больницу, но врачам спасти мужчину не удалось.

В Златоусте спилили трехметровый Поклонный крест
В Златоусте спилили трехметровый Поклонный крест
Крест стоял на выезде из города в сторону трассы М-5
Крест стоял на выезде из города в сторону трассы М-5

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На выезде из города Златоуста Челябинской области неизвестные спилили трехметровый Поклонный крест. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «На выезде из Златоуста в сторону федеральной трассы М-5 много лет назад был установлен трехметровый Поклонный крест. И вот неизвестные спилили и вывезли его», — сообщается в группе «Златоуст без коррупции» в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста задается вопросом, куда смотрят правоохранительные органы и почему не возбуждают уголовное дело. Также почему до сих пор не последовало никакой реакции от властей и депутатов, среди которых немало православных верующих. Ранее в Златоусте из окна многоэтажки выпал депутат городского собрания Владислав Волков. Он был доставлен в больницу, но врачам спасти мужчину не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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