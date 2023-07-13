На выезде из города Златоуста Челябинской области неизвестные спилили трехметровый Поклонный крест. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
«На выезде из Златоуста в сторону федеральной трассы М-5 много лет назад был установлен трехметровый Поклонный крест. И вот неизвестные спилили и вывезли его», — сообщается в группе «Златоуст без коррупции» в социальной сети «ВКонтакте».
Автор поста задается вопросом, куда смотрят правоохранительные органы и почему не возбуждают уголовное дело. Также почему до сих пор не последовало никакой реакции от властей и депутатов, среди которых немало православных верующих.
Ранее в Златоусте из окна многоэтажки выпал депутат городского собрания Владислав Волков. Он был доставлен в больницу, но врачам спасти мужчину не удалось.
В Златоусте спилили трехметровый Поклонный крест
Фото с группы «Златоуст без коррупции» в социальной сети «ВКонтакте»
Крест стоял на выезде из города в сторону трассы М-5
Фото с группы «Златоуст без коррупции» в социальной сети «ВКонтакте»
На выезде из города Златоуста Челябинской области неизвестные спилили трехметровый Поклонный крест. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «На выезде из Златоуста в сторону федеральной трассы М-5 много лет назад был установлен трехметровый Поклонный крест. И вот неизвестные спилили и вывезли его», — сообщается в группе «Златоуст без коррупции» в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста задается вопросом, куда смотрят правоохранительные органы и почему не возбуждают уголовное дело. Также почему до сих пор не последовало никакой реакции от властей и депутатов, среди которых немало православных верующих. Ранее в Златоусте из окна многоэтажки выпал депутат городского собрания Владислав Волков. Он был доставлен в больницу, но врачам спасти мужчину не удалось.