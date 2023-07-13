На выезде из Златоуста много лет назад был установлен трехметровый Поклонный крест Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На выезде из города Златоуста Челябинской области неизвестные спилили трехметровый Поклонный крест. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«На выезде из Златоуста в сторону федеральной трассы М-5 много лет назад был установлен трехметровый Поклонный крест. И вот неизвестные спилили и вывезли его», — сообщается в группе «Златоуст без коррупции» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор поста задается вопросом, куда смотрят правоохранительные органы и почему не возбуждают уголовное дело. Также почему до сих пор не последовало никакой реакции от властей и депутатов, среди которых немало православных верующих.

Ранее в Златоусте из окна многоэтажки выпал депутат городского собрания Владислав Волков. Он был доставлен в больницу, но врачам спасти мужчину не удалось.

В Златоусте спилили трехметровый Поклонный крест Фото с группы «Златоуст без коррупции» в социальной сети «ВКонтакте»