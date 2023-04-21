21 апреля 2023

Курганцы засняли берег озера, заваленный мертвой рыбой. Фото

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Визит врио губернатора Вадима Шумкова в Петуховский район. Курган, рыба, улов, пелядь, сырок
На курганском озере Желтяк произошел замор рыбы Фото:

В Курганской области жители села Казаркино (Макушинский округ) обнаружили, что берег озера Желтяк завален мертвой рыбой. Об этом рассказал URA.RU местный житель Николай Санин.

«Мертвая рыба всплыла в озере Желтяк. Она лежит на берегу, я сфотографировал это. Жалко природу, арендаторы должны бы следить за водоемом. Однако пока видим, как мор рыбы продолжается», — уточнил Николай Санин.

По словам местного жителя, арендаторы занимаются разведением рыбы в озере Желтяк. Зимой на льду необходимо делать пропилы, чтобы был доступ воздуха для рыбы. «Никто за этим не следит. Раньше сельчане зимой сами бурили лунки и рыба не дохла в таких объемах. Затем озеро стало арендным, жителей теперь штрафуют за вылов рыбы», — пояснил URA.RU Николай Санин.

Редакция URA.RU направила запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области, чтобы выяснить причины массового замора рыбы в озере Желтяк. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Варгашинском районе Курганской области на озере Малое Песьяное произошел частичный замор рыбы. Специалисты Росрыболовства одной из причин мора рыбы назвали маловодность озер в регионе.

В озере Желтяк жители села Казаркино обнаружили замор рыбы
В озере Желтяк жители села Казаркино обнаружили замор рыбы
Фото:

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В Курганской области жители села Казаркино (Макушинский округ) обнаружили, что берег озера Желтяк завален мертвой рыбой. Об этом рассказал URA.RU местный житель Николай Санин. «Мертвая рыба всплыла в озере Желтяк. Она лежит на берегу, я сфотографировал это. Жалко природу, арендаторы должны бы следить за водоемом. Однако пока видим, как мор рыбы продолжается», — уточнил Николай Санин. По словам местного жителя, арендаторы занимаются разведением рыбы в озере Желтяк. Зимой на льду необходимо делать пропилы, чтобы был доступ воздуха для рыбы. «Никто за этим не следит. Раньше сельчане зимой сами бурили лунки и рыба не дохла в таких объемах. Затем озеро стало арендным, жителей теперь штрафуют за вылов рыбы», — пояснил URA.RU Николай Санин. Редакция URA.RU направила запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области, чтобы выяснить причины массового замора рыбы в озере Желтяк. На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Варгашинском районе Курганской области на озере Малое Песьяное произошел частичный замор рыбы. Специалисты Росрыболовства одной из причин мора рыбы назвали маловодность озер в регионе.
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