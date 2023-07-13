Путин: ЧВК «Вагнер» в юридическом смысле не существует

ЧВК «Вагнер» не существует с юридической точки зрения, заявил Владимир Путин
ЧВК «Вагнер» существует, однако с юридической точки зрения ее нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Группа [ЧВК „Вагнер“] есть, но юридически не существует! Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией», — передает слова Владимира Путина газета «
Ранее URA.RU сообщало, что Путин 29 июня провел встречу с командирами отрядов ЧВК «Вагнер». Также на встрече присутствовал основатель частной компании Евгений Пригожин.
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