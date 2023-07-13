13 июля 2023

Путин: ЧВК «Вагнер» в юридическом смысле не существует

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Выступление Владимира Путина на Форуме будущих технологий. Москва, путин владимир
ЧВК «Вагнер» не существует с юридической точки зрения, заявил Владимир Путин Фото:

ЧВК «Вагнер» существует, однако с юридической точки зрения ее нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Группа [ЧВК „Вагнер“] есть, но юридически не существует! Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией», — передает слова Владимира Путина газета «Коммерсант». По словам российского президента, этот вопрос необходимо обсуждать в правительстве РФ и в Государственной думе.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин 29 июня провел встречу с командирами отрядов ЧВК «Вагнер». Также на встрече присутствовал основатель частной компании Евгений Пригожин.

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ЧВК «Вагнер» существует, однако с юридической точки зрения ее нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Группа [ЧВК „Вагнер“] есть, но юридически не существует! Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией», — передает слова Владимира Путина газета «Коммерсант». По словам российского президента, этот вопрос необходимо обсуждать в правительстве РФ и в Государственной думе. Ранее URA.RU сообщало, что Путин 29 июня провел встречу с командирами отрядов ЧВК «Вагнер». Также на встрече присутствовал основатель частной компании Евгений Пригожин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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