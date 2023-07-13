13 июля 2023
12 июля 2023

Жительница Кургана завоевала звание лучшей жены России в шоу на «Пятнице»

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская романтика. Екатеринбург, влюбленные, пара, романтика, молодежь
Пара Юлии и Александра из Кургана приняли участие в реалити-шоу Фото:

Жительница Кургана Юлия победила в седьмом выпуске шоу «Четыре жены», которое выходит на телеканале «Пятница». Ей удалось стать обладательницей денежного приза. В съемках принимают участие героини проекта «Четыре свадьбы», указано в описании. Женщины отправляются в гости друг к другу, после чего выставляют оценки. Конкурсантка, набравшая наибольшее количество баллов, получает главный приз.

Авторы проекта прозвали Юлию «жена-неженка». Она приготовила гостям суп том-ям, показала, как устроена работа в ее магазине, сводила соперниц в детский развлекательный центр, в бассейн и на массаж. Искренность отношений между Юлией и ее мужем Александром не вызвала ничего, кроме умиления участниц. Совокупность перечисленных факторов привела к победе.

В начале марта на телеканале «Пятница» показали выпуск реалити-шоу «Четыре свадьбы» с участием Юлии и Александра. Организация свадьбы в европейском стиле обошлась паре из Кургана в 900 тысяч рублей, она признана самой дорогая среди других участников. Юлия рассказывала, что все к торжеству они подготавливали сами.

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Жительница Кургана Юлия победила в седьмом выпуске шоу «Четыре жены», которое выходит на телеканале «Пятница». Ей удалось стать обладательницей денежного приза. В съемках принимают участие героини проекта «Четыре свадьбы», указано в описании. Женщины отправляются в гости друг к другу, после чего выставляют оценки. Конкурсантка, набравшая наибольшее количество баллов, получает главный приз. Авторы проекта прозвали Юлию «жена-неженка». Она приготовила гостям суп том-ям, показала, как устроена работа в ее магазине, сводила соперниц в детский развлекательный центр, в бассейн и на массаж. Искренность отношений между Юлией и ее мужем Александром не вызвала ничего, кроме умиления участниц. Совокупность перечисленных факторов привела к победе. В начале марта на телеканале «Пятница» показали выпуск реалити-шоу «Четыре свадьбы» с участием Юлии и Александра. Организация свадьбы в европейском стиле обошлась паре из Кургана в 900 тысяч рублей, она признана самой дорогая среди других участников. Юлия рассказывала, что все к торжеству они подготавливали сами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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