13 июля 2023

WP: США хотели изменить пункт о приглашении Украины в НАТО из-за твита Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Твит Зеленского разозлил американцев, пишет WP Фото:

Представители Вашингтона хотели изменить итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе из-за критики, которую позволил себе украинский президент Владимир Зеленский в Twitter. Американцы собирались исключить слово «приглашение» в контексте попадания Украины в альянс. Об этом сообщили источники, близкие к процессу.

«Агрессивный твит Зеленского на этой неделе, в котором он раскритиковал лидеров НАТО из-за медленных темпов вступления [Украины] в альянс, потряс Белый дом. Официальные лица США, участвующие в этом процессе, рассматривали возможность отмены „приглашения“ Киеву», — рассказали источники газете The Washington Post.

В статье отметили также, что после слов Зеленского делегация «пришла в ярость» и потребовала изменить формулировки соглашений таким образом, чтобы создать неблагоприятные условия для Киева. По словам источников, официальные лица США поднимали вопрос об исключении или пересмотре формулировки о том, что члены альянса смогут «направить приглашение Украине присоединиться», когда они «согласятся и будут выполнены условия».

Ранее в шеф Пентагона Ллойд Остин дал Зеленскому ответ на критику. Американский министр отметил, что жалобы украинского лидера не имеют под собой оснований, а Украина в конечном итоге войдет в альянс, передает МК.

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Представители Вашингтона хотели изменить итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе из-за критики, которую позволил себе украинский президент Владимир Зеленский в Twitter. Американцы собирались исключить слово «приглашение» в контексте попадания Украины в альянс. Об этом сообщили источники, близкие к процессу. «Агрессивный твит Зеленского на этой неделе, в котором он раскритиковал лидеров НАТО из-за медленных темпов вступления [Украины] в альянс, потряс Белый дом. Официальные лица США, участвующие в этом процессе, рассматривали возможность отмены „приглашения“ Киеву», — рассказали источники газете The Washington Post. В статье отметили также, что после слов Зеленского делегация «пришла в ярость» и потребовала изменить формулировки соглашений таким образом, чтобы создать неблагоприятные условия для Киева. По словам источников, официальные лица США поднимали вопрос об исключении или пересмотре формулировки о том, что члены альянса смогут «направить приглашение Украине присоединиться», когда они «согласятся и будут выполнены условия». Ранее в шеф Пентагона Ллойд Остин дал Зеленскому ответ на критику. Американский министр отметил, что жалобы украинского лидера не имеют под собой оснований, а Украина в конечном итоге войдет в альянс, передает МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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