WP: США хотели изменить пункт о приглашении Украины в НАТО из-за твита Зеленского

14 июля 2023 в 05:55 Размер текста - 17 +

Твит Зеленского разозлил американцев, пишет WP Фото: Официальный сайт президента Украины Представители Вашингтона хотели изменить итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе из-за критики, которую позволил себе украинский президент Владимир Зеленский в Twitter. Американцы собирались исключить слово «приглашение» в контексте попадания Украины в альянс. Об этом сообщили источники, близкие к процессу. «Агрессивный твит Зеленского на этой неделе, в котором он раскритиковал лидеров НАТО из-за медленных темпов вступления [Украины] в альянс, потряс Белый дом. Официальные лица США, участвующие в этом процессе, рассматривали возможность отмены „приглашения“ Киеву», — рассказали источники газете The Washington Post. В статье отметили также, что после слов Зеленского делегация «пришла в ярость» и потребовала изменить формулировки соглашений таким образом, чтобы создать неблагоприятные условия для Киева. По словам источников, официальные лица США поднимали вопрос об исключении или пересмотре формулировки о том, что члены альянса смогут «направить приглашение Украине присоединиться», когда они «согласятся и будут выполнены условия». Ранее в шеф Пентагона Ллойд Остин дал Зеленскому ответ на критику. Американский министр отметил, что жалобы украинского лидера не имеют под собой оснований, а Украина в конечном итоге войдет в альянс, передает МК . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители Вашингтона хотели изменить итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе из-за критики, которую позволил себе украинский президент Владимир Зеленский в Twitter. Американцы собирались исключить слово «приглашение» в контексте попадания Украины в альянс. Об этом сообщили источники, близкие к процессу. «Агрессивный твит Зеленского на этой неделе, в котором он раскритиковал лидеров НАТО из-за медленных темпов вступления [Украины] в альянс, потряс Белый дом. Официальные лица США, участвующие в этом процессе, рассматривали возможность отмены „приглашения“ Киеву», — рассказали источники газете The Washington Post. В статье отметили также, что после слов Зеленского делегация «пришла в ярость» и потребовала изменить формулировки соглашений таким образом, чтобы создать неблагоприятные условия для Киева. По словам источников, официальные лица США поднимали вопрос об исключении или пересмотре формулировки о том, что члены альянса смогут «направить приглашение Украине присоединиться», когда они «согласятся и будут выполнены условия». Ранее в шеф Пентагона Ллойд Остин дал Зеленскому ответ на критику. Американский министр отметил, что жалобы украинского лидера не имеют под собой оснований, а Украина в конечном итоге войдет в альянс, передает МК.