Жителям Курганской области пришлось спасать свое имущество от непогоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области водителям пришлось накрывать автомобили одеялами и коврами, чтобы выпавший крупный град их не повредил. Стихия обрушилась на регион вечером 13 июля.

«Вот так град побил деревню Чернавчик <…>. Непогода пришла в деревню Шмаково <…>. Курганские водители спасают своих ласточек от града», — сообщения очевидцев были опубликованы в региональных мессенджерах и соцсетях. По словам жителей региона, в зависимости от территории отличалась интенсивность осадков и размер градин.

Непогода накрыла Курганскую область после аномальной жары. О выпавшем граде рассказывали жители Варгашинского района, Кетовского и Половинского округов.

Курганцы выкладывали фотографии градин в соцсетях и мессенджерах Фото: telegram-канале «Короче, Курган»