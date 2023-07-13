13 июля 2023

Курганские водители спасали машины от града размером с куриное яйцо. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождь. Курган , непогода, плохая видимость, ливень, дождь
Жителям Курганской области пришлось спасать свое имущество от непогоды Фото:

В Курганской области водителям пришлось накрывать автомобили одеялами и коврами, чтобы выпавший крупный град их не повредил. Стихия обрушилась на регион вечером 13 июля.

«Вот так град побил деревню Чернавчик <…>. Непогода пришла в деревню Шмаково <…>. Курганские водители спасают своих ласточек от града», — сообщения очевидцев были опубликованы в региональных мессенджерах и соцсетях. По словам жителей региона, в зависимости от территории отличалась интенсивность осадков и размер градин.

Непогода накрыла Курганскую область после аномальной жары. О выпавшем граде рассказывали жители Варгашинского района, Кетовского и Половинского округов.

Курганцы выкладывали фотографии градин в соцсетях и мессенджерах
Курганцы выкладывали фотографии градин в соцсетях и мессенджерах
Фото:
Для защиты собственных авто водители использовали все подручные средства
Для защиты собственных авто водители использовали все подручные средства
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области водителям пришлось накрывать автомобили одеялами и коврами, чтобы выпавший крупный град их не повредил. Стихия обрушилась на регион вечером 13 июля. «Вот так град побил деревню Чернавчик <…>. Непогода пришла в деревню Шмаково <…>. Курганские водители спасают своих ласточек от града», — сообщения очевидцев были опубликованы в региональных мессенджерах и соцсетях. По словам жителей региона, в зависимости от территории отличалась интенсивность осадков и размер градин. Непогода накрыла Курганскую область после аномальной жары. О выпавшем граде рассказывали жители Варгашинского района, Кетовского и Половинского округов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...