В Курганской области водителям пришлось накрывать автомобили одеялами и коврами, чтобы выпавший крупный град их не повредил. Стихия обрушилась на регион вечером 13 июля.
«Вот так град побил деревню Чернавчик <…>. Непогода пришла в деревню Шмаково <…>. Курганские водители спасают своих ласточек от града», — сообщения очевидцев были опубликованы в региональных мессенджерах и соцсетях. По словам жителей региона, в зависимости от территории отличалась интенсивность осадков и размер градин.
Непогода накрыла Курганскую область после аномальной жары. О выпавшем граде рассказывали жители Варгашинского района, Кетовского и Половинского округов.
Курганцы выкладывали фотографии градин в соцсетях и мессенджерах
Фото: telegram-канале «Короче, Курган»
Для защиты собственных авто водители использовали все подручные средства
В Курганской области водителям пришлось накрывать автомобили одеялами и коврами, чтобы выпавший крупный град их не повредил. Стихия обрушилась на регион вечером 13 июля. «Вот так град побил деревню Чернавчик <…>. Непогода пришла в деревню Шмаково <…>. Курганские водители спасают своих ласточек от града», — сообщения очевидцев были опубликованы в региональных мессенджерах и соцсетях. По словам жителей региона, в зависимости от территории отличалась интенсивность осадков и размер градин. Непогода накрыла Курганскую область после аномальной жары. О выпавшем граде рассказывали жители Варгашинского района, Кетовского и Половинского округов.