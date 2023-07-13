Россияне поддержали идею Володина «пересадить» депутатов на отечественные авто

Большинство граждан России поддерживают предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина пересадить сотрудников органов госвласти и бюджетных учреждений на автомобили отечественного производства. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.
«75% россиян выступают за то, чтобы депутаты пересели на российские автомобили. <…> Россияне надеются, что это приведет к развитию внутреннего автопрома, но при условии, что автомобили действительно будут произведены в стране», — указано в исследовании, которое подготовлено по заказу РИА Новости.
Накануне Володин предложил «пересадить» депутатов на российские машины, напоминает телеканал 360. Он подчеркивал, что в текущей ситуации в мире РФ не должна «кормить» недружественные ей страны, потому что все деньги уйдут на поддержку Киева.
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