Глава Пентагона назвал причину трудностей контрнаступления ВСУ Глава Пентагона Остин: минные поля являются главной проблемой ВСУ в ходе наступления 14 июля 2023 в 06:42 Размер текста - 17 + Главной проблемой бойцов ВСУ являются минные поля, считает Ллойд Остин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) минные поля являются главной проблемой в ходе контрнаступления. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «Зачистка минных полей является тем, что представляет для них наибольшую трудность», — заявил Ллойд Остин. Его слова приводит телеканал CNN . По мнению министра обороны США, это главная проблема ВСУ в ходе контрнаступления. При этом Остин добавил, что у украинских войск по-прежнему остаются большие силы. Ранее URA.RU передавало слова солдата 110-го полка армии Украины Игоря, что моральный дух солдат ВСУ упал из-за больших потерь среди сослуживцев. Он добавил, что обучаться за границей в комфортных условиях — не то же самое, что сражаться на поле боя. Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) минные поля являются главной проблемой в ходе контрнаступления. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «Зачистка минных полей является тем, что представляет для них наибольшую трудность», — заявил Ллойд Остин. Его слова приводит телеканал CNN. По мнению министра обороны США, это главная проблема ВСУ в ходе контрнаступления. При этом Остин добавил, что у украинских войск по-прежнему остаются большие силы. Ранее URA.RU передавало слова солдата 110-го полка армии Украины Игоря, что моральный дух солдат ВСУ упал из-за больших потерь среди сослуживцев. Он добавил, что обучаться за границей в комфортных условиях — не то же самое, что сражаться на поле боя. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям