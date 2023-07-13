13 июля 2023

Глава Пентагона назвал причину трудностей контрнаступления ВСУ

Глава Пентагона Остин: минные поля являются главной проблемой ВСУ в ходе наступления
© Служба новостей «URA.RU»
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Главной проблемой бойцов ВСУ являются минные поля, считает Ллойд Остин Фото:
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Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) минные поля являются главной проблемой в ходе контрнаступления. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Зачистка минных полей является тем, что представляет для них наибольшую трудность», — заявил Ллойд Остин. Его слова приводит телеканал CNN.

По мнению министра обороны США, это главная проблема ВСУ в ходе контрнаступления. При этом Остин добавил, что у украинских войск по-прежнему остаются большие силы.

Ранее URA.RU передавало слова солдата 110-го полка армии Украины Игоря, что моральный дух солдат ВСУ упал из-за больших потерь среди сослуживцев. Он добавил, что обучаться за границей в комфортных условиях — не то же самое, что сражаться на поле боя.

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Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) минные поля являются главной проблемой в ходе контрнаступления. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «Зачистка минных полей является тем, что представляет для них наибольшую трудность», — заявил Ллойд Остин. Его слова приводит телеканал CNN. По мнению министра обороны США, это главная проблема ВСУ в ходе контрнаступления. При этом Остин добавил, что у украинских войск по-прежнему остаются большие силы. Ранее URA.RU передавало слова солдата 110-го полка армии Украины Игоря, что моральный дух солдат ВСУ упал из-за больших потерь среди сослуживцев. Он добавил, что обучаться за границей в комфортных условиях — не то же самое, что сражаться на поле боя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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