Глава Пентагона назвал причину трудностей контрнаступления ВСУ

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) минные поля являются главной проблемой в ходе контрнаступления. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«Зачистка минных полей является тем, что представляет для них наибольшую трудность», — заявил Ллойд Остин. Его слова приводит телеканал
По мнению министра обороны США, это главная проблема ВСУ в ходе контрнаступления. При этом Остин добавил, что у украинских войск по-прежнему остаются большие силы.
Ранее URA.RU передавало слова солдата 110-го полка армии Украины Игоря, что моральный дух солдат ВСУ упал из-за больших потерь среди сослуживцев. Он добавил, что обучаться за границей в комфортных условиях — не то же самое, что сражаться на поле боя.
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