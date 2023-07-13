Шумков ушел в отпуск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ушел в тайный отпуск. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям.

«Говорят, что Шумков ушел в отпуск. Его не видно уже с субботы», — рассказал инсайдер. По данным другого источника, губернатор покинул регион и находится в Санкт-Петербурге. На портале правовой информации под последними документами указана фамилия его заместителя Константина Малышева.

URA.RU направило в департамент информационной и внутренней политики Курганской области запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Шумков уходил в секретный отпуск в марте 2023 года. Тогда инсайдеры агентства сообщали, что глава региона улетал отдыхать в Сочи.