13 июля 2023

Губернатор Шумков ушел в тайный отпуск. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган, шумков вадим, портрет, улыбается
Шумков ушел в отпуск Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ушел в тайный отпуск. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям.

«Говорят, что Шумков ушел в отпуск. Его не видно уже с субботы», — рассказал инсайдер. По данным другого источника, губернатор покинул регион и находится в Санкт-Петербурге. На портале правовой информации под последними документами указана фамилия его заместителя Константина Малышева.

URA.RU направило в департамент информационной и внутренней политики Курганской области запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Шумков уходил в секретный отпуск в марте 2023 года. Тогда инсайдеры агентства сообщали, что глава региона улетал отдыхать в Сочи.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков ушел в тайный отпуск. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям. «Говорят, что Шумков ушел в отпуск. Его не видно уже с субботы», — рассказал инсайдер. По данным другого источника, губернатор покинул регион и находится в Санкт-Петербурге. На портале правовой информации под последними документами указана фамилия его заместителя Константина Малышева. URA.RU направило в департамент информационной и внутренней политики Курганской области запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Шумков уходил в секретный отпуск в марте 2023 года. Тогда инсайдеры агентства сообщали, что глава региона улетал отдыхать в Сочи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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