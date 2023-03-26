Из-за отпуска курганского губернатора в правительстве перенесли решение важных вопросов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ушел в секретный отпуск. Для многих в правительстве отсутствие главы региона на рабочем месте стало неожиданностью. Из-за этого решение важных вопросов перенесли, сообщили URA.RU источники, близкие к региональным властям.

«Шумков ушел в отпуск. В Кургане его нет», — указал один из инсайдеров. Другой собеседник агентства предположил, что губернатор вместе с семьей улетел в Сочи. Так совпало, что в эти дни там гастролирует ансамбль «Цветень» — любимый коллектив Шумкова.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в свой день рождения Шумков уезжал из региона. Тогда собеседники агентства уточняли, что в этот день губернатор решил ни с кем не контактировать и не принимать подарки.