26 марта 2023
25 марта 2023

Губернатор Шумков ушел в секретный отпуск. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубанский казачий хор. Курган, шумков вадим
Из-за отпуска курганского губернатора в правительстве перенесли решение важных вопросов Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ушел в секретный отпуск. Для многих в правительстве отсутствие главы региона на рабочем месте стало неожиданностью. Из-за этого решение важных вопросов перенесли, сообщили URA.RU источники, близкие к региональным властям.

«Шумков ушел в отпуск. В Кургане его нет», — указал один из инсайдеров. Другой собеседник агентства предположил, что губернатор вместе с семьей улетел в Сочи. Так совпало, что в эти дни там гастролирует ансамбль «Цветень» — любимый коллектив Шумкова.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в свой день рождения Шумков уезжал из региона. Тогда собеседники агентства уточняли, что в этот день губернатор решил ни с кем не контактировать и не принимать подарки.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков ушел в секретный отпуск. Для многих в правительстве отсутствие главы региона на рабочем месте стало неожиданностью. Из-за этого решение важных вопросов перенесли, сообщили URA.RU источники, близкие к региональным властям. «Шумков ушел в отпуск. В Кургане его нет», — указал один из инсайдеров. Другой собеседник агентства предположил, что губернатор вместе с семьей улетел в Сочи. Так совпало, что в эти дни там гастролирует ансамбль «Цветень» — любимый коллектив Шумкова. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в свой день рождения Шумков уезжал из региона. Тогда собеседники агентства уточняли, что в этот день губернатор решил ни с кем не контактировать и не принимать подарки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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