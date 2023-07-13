13 июля 2023

Свердловские пожары стали причиной смога в Челябинске. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дым и запах гари пришли в Челябинск из Свердловской области Фото:

Природные пожары в Свердловской области стали причиной появления дымки и запаха гари в Челябинске 14 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«14 июля в Челябинске и некоторых городах региона ощущается запах гари. Это связано с сильнейшими природными пожарами в Свердловской области, на территории которой введен режим ЧС. В отдельных районах Челябинска может наблюдаться дымка», — уточнили в пресс-службе.

По данным министерства, в атмосферном воздухе фиксируется предельно допустимая концентрация по формальдегиду до 1,16 ПДК. В городе повышается концентрация взвешенных веществ в воздухе, но концентраций с высокими или экстремальными уровнями загрязнений не зафиксировано.

Минэкологии ведет круглосуточный мониторинг. Контрольно-надзорные органы усилили контроль за деятельностью промышленных предприятий. Гражданам не рекомендуется открывать окна и проветривать помещения, долго находиться на улице. Специалисты советуют пить больше воды и провести влажную уборку помещений.

Челябинцы 14 июля пожаловались на дымку, которая накрыла Центральный район. Они также отметили, что сильно пахнет гарью.

Смог наблюдается в Челябинске и некоторых других городах региона
Смог наблюдается в Челябинске и некоторых других городах региона

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Природные пожары в Свердловской области стали причиной появления дымки и запаха гари в Челябинске 14 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «14 июля в Челябинске и некоторых городах региона ощущается запах гари. Это связано с сильнейшими природными пожарами в Свердловской области, на территории которой введен режим ЧС. В отдельных районах Челябинска может наблюдаться дымка», — уточнили в пресс-службе. По данным министерства, в атмосферном воздухе фиксируется предельно допустимая концентрация по формальдегиду до 1,16 ПДК. В городе повышается концентрация взвешенных веществ в воздухе, но концентраций с высокими или экстремальными уровнями загрязнений не зафиксировано. Минэкологии ведет круглосуточный мониторинг. Контрольно-надзорные органы усилили контроль за деятельностью промышленных предприятий. Гражданам не рекомендуется открывать окна и проветривать помещения, долго находиться на улице. Специалисты советуют пить больше воды и провести влажную уборку помещений. Челябинцы 14 июля пожаловались на дымку, которая накрыла Центральный район. Они также отметили, что сильно пахнет гарью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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