Дым и запах гари пришли в Челябинск из Свердловской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Природные пожары в Свердловской области стали причиной появления дымки и запаха гари в Челябинске 14 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«14 июля в Челябинске и некоторых городах региона ощущается запах гари. Это связано с сильнейшими природными пожарами в Свердловской области, на территории которой введен режим ЧС. В отдельных районах Челябинска может наблюдаться дымка», — уточнили в пресс-службе.

По данным министерства, в атмосферном воздухе фиксируется предельно допустимая концентрация по формальдегиду до 1,16 ПДК. В городе повышается концентрация взвешенных веществ в воздухе, но концентраций с высокими или экстремальными уровнями загрязнений не зафиксировано.

Минэкологии ведет круглосуточный мониторинг. Контрольно-надзорные органы усилили контроль за деятельностью промышленных предприятий. Гражданам не рекомендуется открывать окна и проветривать помещения, долго находиться на улице. Специалисты советуют пить больше воды и провести влажную уборку помещений.

Челябинцы 14 июля пожаловались на дымку, которая накрыла Центральный район. Они также отметили, что сильно пахнет гарью.