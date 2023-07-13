13 июля 2023

Жители Челябинска пожаловались на дым и запах гари. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дым. Челябинск
Жители Челябинска 14 июля с утра пожаловались на дым Фото:

Жители Челябинска 14 июля с утра пожаловались на дым и запах гари в городе. Об этом URA.RU рассказал один из читателей.

«В Центральном районе Челябинска заметна дымка. Также неприятно пахнет гарью», — рассказал URA.RU читатель.

Накануне, 13 июля, на запах гари и плохую видимость пожаловались жители Курганской области. По словам местных жителей, в регион добрался смог от лесных пожаров в Свердловской области.

Из-за пожаров на территории Свердловской области губернатор региона Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации. К вечеру 13 июля дым от лесных пожаров добрался до Екатеринбурга. Причиной массовых возгораний может быть дефицит осадков и аномальная жара, считает эколог Григорий Куксин.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Челябинска 14 июля с утра пожаловались на дым и запах гари в городе. Об этом URA.RU рассказал один из читателей. «В Центральном районе Челябинска заметна дымка. Также неприятно пахнет гарью», — рассказал URA.RU читатель. Накануне, 13 июля, на запах гари и плохую видимость пожаловались жители Курганской области. По словам местных жителей, в регион добрался смог от лесных пожаров в Свердловской области. Из-за пожаров на территории Свердловской области губернатор региона Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации. К вечеру 13 июля дым от лесных пожаров добрался до Екатеринбурга. Причиной массовых возгораний может быть дефицит осадков и аномальная жара, считает эколог Григорий Куксин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...