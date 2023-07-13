Жители Челябинска 14 июля с утра пожаловались на дым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска 14 июля с утра пожаловались на дым и запах гари в городе. Об этом URA.RU рассказал один из читателей.

«В Центральном районе Челябинска заметна дымка. Также неприятно пахнет гарью», — рассказал URA.RU читатель.

Накануне, 13 июля, на запах гари и плохую видимость пожаловались жители Курганской области. По словам местных жителей, в регион добрался смог от лесных пожаров в Свердловской области.

Из-за пожаров на территории Свердловской области губернатор региона Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации. К вечеру 13 июля дым от лесных пожаров добрался до Екатеринбурга. Причиной массовых возгораний может быть дефицит осадков и аномальная жара, считает эколог Григорий Куксин.