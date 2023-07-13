13 июля 2023
12 июля 2023

Синоптики рассказали, когда в Тюмени прекратятся грозы. Скрин

Синоптики прогнозируют продолжение ливней в Тюмени до 23 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Остановка. Тюмень, остановка, ливень, дождь
По прогнозам, несмотря на ливни, в Тюмень в течение недели вернется жара Фото:

Синоптики прогнозируют в Тюмени продолжение гроз как минимум на неделю, до 23 июля. Прогноз размещен на сайте агрегатора погоды Gismeteo.

«Ожидаются грозы 19, 21 и 22 июля, в остальные дни недели ливень, сильный ветер. Также возможна гроза 26 июля», — говорится на сайте агрегатора.

Синоптики сообщают, что после прохладных выходных в Тюмень постепенно вернется жара. К пятнице, 21 июля, температура воздуха достигнет +27 градусов по шкале Цельсия. Ранее URA.RU рассказало о последствиях грозы, прошедшей над Тюменью 13 июля.

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Синоптики прогнозируют в Тюмени продолжение гроз как минимум на неделю, до 23 июля. Прогноз размещен на сайте агрегатора погоды Gismeteo. «Ожидаются грозы 19, 21 и 22 июля, в остальные дни недели ливень, сильный ветер. Также возможна гроза 26 июля», — говорится на сайте агрегатора. Синоптики сообщают, что после прохладных выходных в Тюмень постепенно вернется жара. К пятнице, 21 июля, температура воздуха достигнет +27 градусов по шкале Цельсия. Ранее URA.RU рассказало о последствиях грозы, прошедшей над Тюменью 13 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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