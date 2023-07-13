По прогнозам, несмотря на ливни, в Тюмень в течение недели вернется жара
Синоптики прогнозируют в Тюмени продолжение гроз как минимум на неделю, до 23 июля. Прогноз размещен на сайте агрегатора погоды Gismeteo.
«Ожидаются грозы 19, 21 и 22 июля, в остальные дни недели ливень, сильный ветер. Также возможна гроза 26 июля», — говорится на сайте агрегатора.
Синоптики сообщают, что после прохладных выходных в Тюмень постепенно вернется жара. К пятнице, 21 июля, температура воздуха достигнет +27 градусов по шкале Цельсия. Ранее URA.RU рассказало о последствиях грозы, прошедшей над Тюменью 13 июля.
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