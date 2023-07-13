Экс-глава пермского управления капстроительства получил новый приговор

Бывшего руководителя управления капстроительства Пермского края Левинского осудили на семь лет колонии

14 июля 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

Дмитрий Левинский получил новый срок Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Суд вынес очередной приговор бывшему руководителю управления капитального строительства Пермского края Дмитрию Левинскому. По делу о хищении средств при строительстве пермского зоопарка ему назначено 7 лет колонии, передает корреспондент URA.RU. «Назначить Левинскому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — озвучил решение судья Ленинского районного суда Сергей Сыров. В общей сложности Левинский проведет в колонии 9 лет. Его подельника Виталия Габова суд отправил к колонию общего режима на 5 лет. Ранее Левинский уже был осужден за получение взятки в три млн рублей. Также он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве детской поликлиники в Кировском районе Перми.

Суд вынес очередной приговор бывшему руководителю управления капитального строительства Пермского края Дмитрию Левинскому. По делу о хищении средств при строительстве пермского зоопарка ему назначено 7 лет колонии, передает корреспондент URA.RU. «Назначить Левинскому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — озвучил решение судья Ленинского районного суда Сергей Сыров. В общей сложности Левинский проведет в колонии 9 лет. Его подельника Виталия Габова суд отправил к колонию общего режима на 5 лет. Ранее Левинский уже был осужден за получение взятки в три млн рублей. Также он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве детской поликлиники в Кировском районе Перми.