Экс-глава пермского управления капстроительства получил новый приговор

Суд вынес очередной приговор бывшему руководителю управления капитального строительства Пермского края Дмитрию Левинскому. По делу о хищении средств при строительстве пермского зоопарка ему назначено 7 лет колонии, передает корреспондент URA.RU.
«Назначить Левинскому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — озвучил решение судья Ленинского районного суда Сергей Сыров. В общей сложности Левинский проведет в колонии 9 лет. Его подельника Виталия Габова суд отправил к колонию общего режима на 5 лет.
Ранее Левинский уже был осужден за получение взятки в три млн рублей. Также он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве детской поликлиники в Кировском районе Перми.
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