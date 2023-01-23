Фигуранта дела о пермском зоопарке на три года отправили в колонию

Экс-руководителя УКС Пермского края Дмитрия Левинского осудили на три года колонии

24 января 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Отбывать наказание Левинский будет в колонии общего режима Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Экс-руководитель управления капитального строительства (УКС) Пермского края Дмитрий Левинский получил реальный срок по двум приговорам. Речь идет о трех годах и месяце с отбыванием наказания в колонии общего режима. «Уличенному в злоупотреблении при возведении детской больницы в Кировском районе Перми назначено три года и один месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В этот срок включено прежнее наказание в виде исправительных работ за злоупотребления при берегоукреплении Камы на курорте «Усть-Качка», — сообщает telegram-канал «РБК-Пермь». URA.RU рассказывало, что Левинский является одним из главных фигурантов уголовного дела о хищениях при строительстве пермского зоопарка. Также ему вменялась халатность при курировании строительства детской поликлиники в Перми.

Экс-руководитель управления капитального строительства (УКС) Пермского края Дмитрий Левинский получил реальный срок по двум приговорам. Речь идет о трех годах и месяце с отбыванием наказания в колонии общего режима. «Уличенному в злоупотреблении при возведении детской больницы в Кировском районе Перми назначено три года и один месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В этот срок включено прежнее наказание в виде исправительных работ за злоупотребления при берегоукреплении Камы на курорте «Усть-Качка», — сообщает telegram-канал «РБК-Пермь». URA.RU рассказывало, что Левинский является одним из главных фигурантов уголовного дела о хищениях при строительстве пермского зоопарка. Также ему вменялась халатность при курировании строительства детской поликлиники в Перми.