23 января 2023

Фигуранта дела о пермском зоопарке на три года отправили в колонию

Экс-руководителя УКС Пермского края Дмитрия Левинского осудили на три года колонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по избранию меры пресечения бывшему начальнику управления капстроительства Дмитрию Левинскому в Свердловском районном суде. Пермь, левинский дмитрий
Отбывать наказание Левинский будет в колонии общего режима Фото:

Экс-руководитель управления капитального строительства (УКС) Пермского края Дмитрий Левинский получил реальный срок по двум приговорам. Речь идет о трех годах и месяце с отбыванием наказания в колонии общего режима.

«Уличенному в злоупотреблении при возведении детской больницы в Кировском районе Перми назначено три года и один месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В этот срок включено прежнее наказание в виде исправительных работ за злоупотребления при берегоукреплении Камы на курорте «Усть-Качка», — сообщает telegram-канал «РБК-Пермь».

URA.RU рассказывало, что Левинский является одним из главных фигурантов уголовного дела о хищениях при строительстве пермского зоопарка. Также ему вменялась халатность при курировании строительства детской поликлиники в Перми.

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Экс-руководитель управления капитального строительства (УКС) Пермского края Дмитрий Левинский получил реальный срок по двум приговорам. Речь идет о трех годах и месяце с отбыванием наказания в колонии общего режима. «Уличенному в злоупотреблении при возведении детской больницы в Кировском районе Перми назначено три года и один месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В этот срок включено прежнее наказание в виде исправительных работ за злоупотребления при берегоукреплении Камы на курорте «Усть-Качка», — сообщает telegram-канал «РБК-Пермь». URA.RU рассказывало, что Левинский является одним из главных фигурантов уголовного дела о хищениях при строительстве пермского зоопарка. Также ему вменялась халатность при курировании строительства детской поликлиники в Перми.
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