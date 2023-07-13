13 июля 2023

Курганца отправят в колонию за создание притона

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресненский суд. Москва, решетка, преступник, скамья подсудимых, суд
Жителю Шадринска дали 1,8 лет колонии за содержание притона Фото:

Жителя Шадринска (Курганская область) осудили на 1,8 лет колонии строго режима за создание притона в своем доме. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Суд назначил 41-летнему жителю Шадринска наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — указано на сайте ведомства. Осужденный в течение шести месяцев прошлого года предоставлял наркозависимым людям свое жилье для употребления запрещенных веществ.

Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана с детьми устроила притон в съемной квартире. Об сообщали обеспокоенные соседи. После их жалобы женщину доставили в полицию, а детей передали отцу.

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Жителя Шадринска (Курганская область) осудили на 1,8 лет колонии строго режима за создание притона в своем доме. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Суд назначил 41-летнему жителю Шадринска наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — указано на сайте ведомства. Осужденный в течение шести месяцев прошлого года предоставлял наркозависимым людям свое жилье для употребления запрещенных веществ. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана с детьми устроила притон в съемной квартире. Об сообщали обеспокоенные соседи. После их жалобы женщину доставили в полицию, а детей передали отцу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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