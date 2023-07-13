В Кургане запретили парковку рядом с музеем

В Кургане ввели запрет на стоянку и остановку возле Дома-музея декабристов, и по ул. Омской Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане вводят запрет на стоянку и остановку возле Дома-музея декабристов, и на участке ул. Омской. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Запретить остановку и стоянку транспортных средств с установкой дорожных знаков „Остановка запрещена“, „Зона действия“, „Работает эвакуатор“ на четной стороне проезжей части ул. Климова, на участке улично — дорожной сети от здания по адресу: ул. Климова, 78 до здания по адресу: ул. Климова, 80А (в районе расположения Музея „Дом — музей декабристов“)», — указано в постановлении, размещенном на сайте. Дорожные знаки планируют установить через 20 дней с момента публикации постановления.

Также запрет на стоянку вводится по улице Омской на четной стороне проезжей части, от здания по адресу: ул. Омская, 162 и вдоль территории по ул. Омская, 166». Это указано в другом постановлении, размещенном на том же сайте. Представители власти отметили, что запреты введены для обеспечения беспрепятственного проезда и безопасности дорожного движения. Проконтролировать выполнение постановлений поручили директору департамента развития городского хозяйства Кургана Андрею Плешкову.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана запретили парковку возле центрального отделения Почты России. Запрет начал действовать с момента опубликования постановления.