Татьяна Васильева раскрыла подробности о своем состоянии после попадания в больницу

Татьяна Васильева вернулась домой после госпитализации
© Служба новостей «URA.RU»
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Ваисльевой сделали укол Фото:

Российская актриса Татьяна Васильева подтвердила сообщения о своей госпитализации. По словам артистки, она чувствует себя лучше после укола, который ей поставили, и уже находится дома.

«Да, я уже дома, все в порядке. Сделали укол, [чувствую себя] очень хорошо, все нормально», — поделилась Татьяна с Газетой.Ru.

Ранее стало известно, что Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией. Актриса почувствовала себя плохо, когда находилась у себя дома. У нее закружилась голова, появилась неуверенность при ходьбе.

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Российская актриса Татьяна Васильева подтвердила сообщения о своей госпитализации. По словам артистки, она чувствует себя лучше после укола, который ей поставили, и уже находится дома. «Да, я уже дома, все в порядке. Сделали укол, [чувствую себя] очень хорошо, все нормально», — поделилась Татьяна с Газетой.Ru. Ранее стало известно, что Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией. Актриса почувствовала себя плохо, когда находилась у себя дома. У нее закружилась голова, появилась неуверенность при ходьбе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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