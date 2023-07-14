Татьяна Васильева раскрыла подробности о своем состоянии после попадания в больницу

Татьяна Васильева вернулась домой после госпитализации

Ваисльевой сделали укол Фото: Фомичев Михаил/ИТАР-ТАСС

Российская актриса Татьяна Васильева подтвердила сообщения о своей госпитализации. По словам артистки, она чувствует себя лучше после укола, который ей поставили, и уже находится дома.

«Да, я уже дома, все в порядке. Сделали укол, [чувствую себя] очень хорошо, все нормально», — поделилась Татьяна с Газетой.Ru .

Ранее стало известно, что Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией. Актриса почувствовала себя плохо, когда находилась у себя дома. У нее закружилась голова, появилась неуверенность при ходьбе.