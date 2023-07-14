Татьяна Васильева раскрыла подробности о своем состоянии после попадания в больницу

Ваисльевой сделали укол
Российская актриса Татьяна Васильева подтвердила сообщения о своей госпитализации. По словам артистки, она чувствует себя лучше после укола, который ей поставили, и уже находится дома.
«Да, я уже дома, все в порядке. Сделали укол, [чувствую себя] очень хорошо, все нормально», — поделилась Татьяна с
Ранее стало известно, что Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией. Актриса почувствовала себя плохо, когда находилась у себя дома. У нее закружилась голова, появилась неуверенность при ходьбе.
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