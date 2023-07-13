Сотрудник раскрыл, что происходит на свердловском заводе «Росатома» после утечки урана

Один из работников Уральского электрохимического комбината (УЭХК, входит в «Росатом») в Новоуральске (Свердловская область), где взорвался баллон с гексафторидом урана, сообщил URA.RU, что на предприятии все спокойно. Сейчас происходит обработка цехов.
«Все спокойно, никто не погиб. В цех, где разгерметизировался баллон, не пускают. Соседние и смежные цеха просто предупредили (без эвакуации). После обработки всех вернут к работе, но вполне возможно не сегодня. За пределами территории никаких оповещений не было», — поделился собеседник.
Ранее стало известно, что в цехе №53 УЭХЗ произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 м³. В соцсетях распространяется информация, что есть погибшие, при этом в пресс-службе предприятия говорят об одном пострадавшем.
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