Сотрудник раскрыл, что происходит на свердловском заводе «Росатома» после утечки урана

На УЭХЗ, где разгерметизировался баллон с радиацией, сохраняется спокойная обстановка

14 июля 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

На Уральском электрохимическом комбинато произошла утечка урана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один из работников Уральского электрохимического комбината (УЭХК, входит в «Росатом») в Новоуральске (Свердловская область), где взорвался баллон с гексафторидом урана, сообщил URA.RU, что на предприятии все спокойно. Сейчас происходит обработка цехов. «Все спокойно, никто не погиб. В цех, где разгерметизировался баллон, не пускают. Соседние и смежные цеха просто предупредили (без эвакуации). После обработки всех вернут к работе, но вполне возможно не сегодня. За пределами территории никаких оповещений не было», — поделился собеседник. Ранее стало известно, что в цехе №53 УЭХЗ произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 м³. В соцсетях распространяется информация, что есть погибшие, при этом в пресс-службе предприятия говорят об одном пострадавшем.

Один из работников Уральского электрохимического комбината (УЭХК, входит в «Росатом») в Новоуральске (Свердловская область), где взорвался баллон с гексафторидом урана, сообщил URA.RU, что на предприятии все спокойно. Сейчас происходит обработка цехов. «Все спокойно, никто не погиб. В цех, где разгерметизировался баллон, не пускают. Соседние и смежные цеха просто предупредили (без эвакуации). После обработки всех вернут к работе, но вполне возможно не сегодня. За пределами территории никаких оповещений не было», — поделился собеседник. Ранее стало известно, что в цехе №53 УЭХЗ произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 м³. В соцсетях распространяется информация, что есть погибшие, при этом в пресс-службе предприятия говорят об одном пострадавшем.