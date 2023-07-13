13 июля 2023

Сотрудник раскрыл, что происходит на свердловском заводе «Росатома» после утечки урана

На УЭХЗ, где разгерметизировался баллон с радиацией, сохраняется спокойная обстановка
© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский электрохимический комбинат. Новоуральск, газовая центрифуга, газовые центрифуги, обогащение урана
На Уральском электрохимическом комбинато произошла утечка урана Фото:

Один из работников Уральского электрохимического комбината (УЭХК, входит в «Росатом») в Новоуральске (Свердловская область), где взорвался баллон с гексафторидом урана, сообщил URA.RU, что на предприятии все спокойно. Сейчас происходит обработка цехов.

«Все спокойно, никто не погиб. В цех, где разгерметизировался баллон, не пускают. Соседние и смежные цеха просто предупредили (без эвакуации). После обработки всех вернут к работе, но вполне возможно не сегодня. За пределами территории никаких оповещений не было», — поделился собеседник.

Ранее стало известно, что в цехе №53 УЭХЗ произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 м³. В соцсетях распространяется информация, что есть погибшие, при этом в пресс-службе предприятия говорят об одном пострадавшем.

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Один из работников Уральского электрохимического комбината (УЭХК, входит в «Росатом») в Новоуральске (Свердловская область), где взорвался баллон с гексафторидом урана, сообщил URA.RU, что на предприятии все спокойно. Сейчас происходит обработка цехов. «Все спокойно, никто не погиб. В цех, где разгерметизировался баллон, не пускают. Соседние и смежные цеха просто предупредили (без эвакуации). После обработки всех вернут к работе, но вполне возможно не сегодня. За пределами территории никаких оповещений не было», — поделился собеседник. Ранее стало известно, что в цехе №53 УЭХЗ произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 м³. В соцсетях распространяется информация, что есть погибшие, при этом в пресс-службе предприятия говорят об одном пострадавшем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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