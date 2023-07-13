Мэр выступил с обращением после аварии на свердловском заводе «Росатома»

Глава Новоуральска (Свердловская область) Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать из-за разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана — опасным химическим соединением — на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом»). Обращение он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Обращаюсь к новоуральцам с просьбой не поддаваться панике, не распространять сообщения через мессенджеры. Берегите близких, объясните знакомым и родным, что опасности нет. Ситуация находится под контролем», — написал Тюменцев.
Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр) в 53-м цехе УЭХК произошла утром 14 июля. В пресс-службе предприятия утверждают, что есть один пострадавший. Радиационная обстановка в норме, ситуация носит локальный характер, настаивают там.
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