Мэр выступил с обращением после аварии на свердловском заводе «Росатома»

14 июля 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Авария случилась утром 14 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Новоуральска (Свердловская область) Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать из-за разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана — опасным химическим соединением — на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом»). Обращение он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Новость по теме На свердловском заводе «Росатома» взорвался баллон с радиоактивным ураном «Обращаюсь к новоуральцам с просьбой не поддаваться панике, не распространять сообщения через мессенджеры. Берегите близких, объясните знакомым и родным, что опасности нет. Ситуация находится под контролем», — написал Тюменцев. Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр) в 53-м цехе УЭХК произошла утром 14 июля. В пресс-службе предприятия утверждают, что есть один пострадавший. Радиационная обстановка в норме, ситуация носит локальный характер, настаивают там.

Глава Новоуральска (Свердловская область) Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать из-за разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана — опасным химическим соединением — на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом»). Обращение он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Обращаюсь к новоуральцам с просьбой не поддаваться панике, не распространять сообщения через мессенджеры. Берегите близких, объясните знакомым и родным, что опасности нет. Ситуация находится под контролем», — написал Тюменцев. Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр) в 53-м цехе УЭХК произошла утром 14 июля. В пресс-службе предприятия утверждают, что есть один пострадавший. Радиационная обстановка в норме, ситуация носит локальный характер, настаивают там.