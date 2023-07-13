13 июля 2023

Мэр выступил с обращением после аварии на свердловском заводе «Росатома»

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Уральский электрохимический комбинат. Новоуральск, уэхк, уральский электрохимический комбинат
Авария случилась утром 14 июля Фото:

Глава Новоуральска (Свердловская область) Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать из-за разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана — опасным химическим соединением — на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом»). Обращение он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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«Обращаюсь к новоуральцам с просьбой не поддаваться панике, не распространять сообщения через мессенджеры. Берегите близких, объясните знакомым и родным, что опасности нет. Ситуация находится под контролем», — написал Тюменцев.

Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр) в 53-м цехе УЭХК произошла утром 14 июля. В пресс-службе предприятия утверждают, что есть один пострадавший. Радиационная обстановка в норме, ситуация носит локальный характер, настаивают там.

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Глава Новоуральска (Свердловская область) Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать из-за разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана — опасным химическим соединением — на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом»). Обращение он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Обращаюсь к новоуральцам с просьбой не поддаваться панике, не распространять сообщения через мессенджеры. Берегите близких, объясните знакомым и родным, что опасности нет. Ситуация находится под контролем», — написал Тюменцев. Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр) в 53-м цехе УЭХК произошла утром 14 июля. В пресс-службе предприятия утверждают, что есть один пострадавший. Радиационная обстановка в норме, ситуация носит локальный характер, настаивают там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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