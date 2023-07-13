13 июля 2023

При аварии на свердловском заводе «Росатома» погиб рабочий

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский электрохимический комбинат. Новоуральск, уэхк, уральский электрохимический комбинат
Авария на УЭХК случилась утром 14 июля Фото:
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На заводе «Росатома» разгерметизировался баллон с ураном

При разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана — опасным химическим соединением — на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») погиб рабочий. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.

«ЧП с баллоном случилось во время перезарядки. Один человек погиб», — рассказал собеседник.

Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр) в 53-м цехе УЭХК произошла утром 14 июля. В пресс-службе УЭХК заявили об одном пострадавшем, но не уточнили, жив ли этот человек. Радиационная обстановка в норме, подчеркивают на предприятии. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать.

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При разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана — опасным химическим соединением — на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») погиб рабочий. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «ЧП с баллоном случилось во время перезарядки. Один человек погиб», — рассказал собеседник. Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр) в 53-м цехе УЭХК произошла утром 14 июля. В пресс-службе УЭХК заявили об одном пострадавшем, но не уточнили, жив ли этот человек. Радиационная обстановка в норме, подчеркивают на предприятии. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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