При аварии на свердловском заводе «Росатома» погиб рабочий

14 июля 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Авария на УЭХК случилась утром 14 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета На заводе «Росатома» разгерметизировался баллон с ураном При разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана — опасным химическим соединением — на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») погиб рабочий. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «ЧП с баллоном случилось во время перезарядки. Один человек погиб», — рассказал собеседник. Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр) в 53-м цехе УЭХК произошла утром 14 июля. В пресс-службе УЭХК заявили об одном пострадавшем, но не уточнили, жив ли этот человек. Радиационная обстановка в норме, подчеркивают на предприятии. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать.

При разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана — опасным химическим соединением — на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») погиб рабочий. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «ЧП с баллоном случилось во время перезарядки. Один человек погиб», — рассказал собеседник. Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр) в 53-м цехе УЭХК произошла утром 14 июля. В пресс-службе УЭХК заявили об одном пострадавшем, но не уточнили, жив ли этот человек. Радиационная обстановка в норме, подчеркивают на предприятии. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать.