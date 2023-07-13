Синоптики ЯНАО опровергли резкое похолодание в выходные 15 — 16 июля

Жителей ЯНАО 15 — 16 июля ожидает комфортная летняя погода, преимущественно без осадков. Вопреки ранее данным прогнозам, в некоторых районах округа не похолодает, а потеплеет, сообщают синоптики.
«На территории ЯНАО в выходные 15 — 16 июля воздух прогреется в дневное время до 20 — 22 градусов, в ночное время температура не опустится ниже 8 градусов. Осадки на Ямале маловероятны, практически во всех районах», — сообщают синоптики сайта Gismeteo.
В Новом Уренгое отмечается небольшое похолодание от 20 градусов в субботу до 16 градусов в воскресение, в Ноябрьске и Надыме воздух 15 июля прогреется до 22 градусов, 16 июля до 19 градусов. В Салехарде малооблачно, здесь в оба выходных дня ожидается 22 — 24 градуса.
Ранее URA.RU сообщало, что синоптики сайта Gismeteo прогнозировали значительное понижение температуры к концу недели. Но также предсказывали малую вероятность осадков.
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