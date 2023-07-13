13 июля 2023
12 июля 2023

Синоптики ЯНАО опровергли резкое похолодание в выходные 15 — 16 июля

Жителей ЯНАО ожидают теплые выходные
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей ЯНАО ждут летние выходные Фото:

Жителей ЯНАО 15 — 16 июля ожидает комфортная летняя погода, преимущественно без осадков. Вопреки ранее данным прогнозам, в некоторых районах округа не похолодает, а потеплеет, сообщают синоптики.

«На территории ЯНАО в выходные 15 — 16 июля воздух прогреется в дневное время до 20 — 22 градусов, в ночное время температура не опустится ниже 8 градусов. Осадки на Ямале маловероятны, практически во всех районах», — сообщают синоптики сайта Gismeteo.

В Новом Уренгое отмечается небольшое похолодание от 20 градусов в субботу до 16 градусов в воскресение, в Ноябрьске и Надыме воздух 15 июля прогреется до 22 градусов, 16 июля до 19 градусов. В Салехарде малооблачно, здесь в оба выходных дня ожидается 22 — 24 градуса.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики сайта Gismeteo прогнозировали значительное понижение температуры к концу недели. Но также предсказывали малую вероятность осадков.

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Жителей ЯНАО 15 — 16 июля ожидает комфортная летняя погода, преимущественно без осадков. Вопреки ранее данным прогнозам, в некоторых районах округа не похолодает, а потеплеет, сообщают синоптики. «На территории ЯНАО в выходные 15 — 16 июля воздух прогреется в дневное время до 20 — 22 градусов, в ночное время температура не опустится ниже 8 градусов. Осадки на Ямале маловероятны, практически во всех районах», — сообщают синоптики сайта Gismeteo. В Новом Уренгое отмечается небольшое похолодание от 20 градусов в субботу до 16 градусов в воскресение, в Ноябрьске и Надыме воздух 15 июля прогреется до 22 градусов, 16 июля до 19 градусов. В Салехарде малооблачно, здесь в оба выходных дня ожидается 22 — 24 градуса. Ранее URA.RU сообщало, что синоптики сайта Gismeteo прогнозировали значительное понижение температуры к концу недели. Но также предсказывали малую вероятность осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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