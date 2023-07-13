Власти Курганской области отменили пять автобусных маршрутов

14 июля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Перевозки по отмененным маршрутам давно не осуществлялись Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области отменили пять межмуниципальных автобусных маршрутов. Об этом сообщается на сайте департамента экономического развития региона. «Отменить межмуниципальные маршруты регулярных перевозок: №596 „с. Клюквенное — Курган АВ“, регистрационный номер — 116; №521 „Курган АВ — Д/с Лесные горки“, регистрационный номер — 75; №558 „Шадринский КП — с. Верхняя Теча“, регистрационный номер — 94; №122 „Шадринский КП — с. Новопетропавловское“, регистрационный номер — 29; №629 „с. Шатрово — Курган АВ“, регистрационный номер — 128», — указано в распоряжении, размещенном на сайте. Документ был подписан 13 июля. В группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что перевозки по данным маршрутам давно не осуществлялись. Также отмечается, что департамент экономического развития неоднократно объявлял конкурс на право перевозки по этим маршрутам, однако на конкурс ни один перевозчик не заявился. Ранее сообщалось, что власти Курганской области отстранили перевозчиков от трех маршрутов. Рейсы перевозчиками не выполнялись в течение трех дней.

В Курганской области отменили пять межмуниципальных автобусных маршрутов. Об этом сообщается на сайте департамента экономического развития региона. «Отменить межмуниципальные маршруты регулярных перевозок: №596 „с. Клюквенное — Курган АВ“, регистрационный номер — 116; №521 „Курган АВ — Д/с Лесные горки“, регистрационный номер — 75; №558 „Шадринский КП — с. Верхняя Теча“, регистрационный номер — 94; №122 „Шадринский КП — с. Новопетропавловское“, регистрационный номер — 29; №629 „с. Шатрово — Курган АВ“, регистрационный номер — 128», — указано в распоряжении, размещенном на сайте. Документ был подписан 13 июля. В группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что перевозки по данным маршрутам давно не осуществлялись. Также отмечается, что департамент экономического развития неоднократно объявлял конкурс на право перевозки по этим маршрутам, однако на конкурс ни один перевозчик не заявился. Ранее сообщалось, что власти Курганской области отстранили перевозчиков от трех маршрутов. Рейсы перевозчиками не выполнялись в течение трех дней.