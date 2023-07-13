В Пермском крае выбрали больницы для лечения и реабилитации ветеранов СВО

14 июля 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Краевая клиническая поможет ветеранам СВО Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пермском крае помощь в лечении и реабилитации ветеранов спецоперации будут оказывать 10 медучреждений. Перечень утвердили в региональном минздраве, рассказали URA.RU в пермском отделении госфонда «Защитники Отечества». «Получить медицинскую помощь в первоочередном порядке ветераны СВО смогут в ряде лечебных учреждениях Пермского края. В каждом из них определен специалист, отвечающий за организацию и контроль по оказанию медицинской помощи ветеранам СВО», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию. Помогать ветеранам уполномочены Пермская краевая клиническая больница, пермская ГКБ №4, краевые клинический госпиталь для ветеранов войн, клиническая психиатрическая больница, онкологический, наркологический и кожно-венерологический диспансеры, клинический фтизиопульмонологический медицинский центр, центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционным заболеваниям, клиническая инфекционная больница. Ранее URA.RU рассказывало, что участники специальной операции на Украине пройти реабилитацию в Перми могут бесплатно. Все расходы взял на себя краевой бюджет.

В Пермском крае помощь в лечении и реабилитации ветеранов спецоперации будут оказывать 10 медучреждений. Перечень утвердили в региональном минздраве, рассказали URA.RU в пермском отделении госфонда «Защитники Отечества». «Получить медицинскую помощь в первоочередном порядке ветераны СВО смогут в ряде лечебных учреждениях Пермского края. В каждом из них определен специалист, отвечающий за организацию и контроль по оказанию медицинской помощи ветеранам СВО», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию. Помогать ветеранам уполномочены Пермская краевая клиническая больница, пермская ГКБ №4, краевые клинический госпиталь для ветеранов войн, клиническая психиатрическая больница, онкологический, наркологический и кожно-венерологический диспансеры, клинический фтизиопульмонологический медицинский центр, центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционным заболеваниям, клиническая инфекционная больница. Ранее URA.RU рассказывало, что участники специальной операции на Украине пройти реабилитацию в Перми могут бесплатно. Все расходы взял на себя краевой бюджет.