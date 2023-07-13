13 июля 2023

В Пермском крае выбрали больницы для лечения и реабилитации ветеранов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, медицина, клиника, больница, виды перми, пермская краевая клиническая больница
Краевая клиническая поможет ветеранам СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае помощь в лечении и реабилитации ветеранов спецоперации будут оказывать 10 медучреждений. Перечень утвердили в региональном минздраве, рассказали URA.RU в пермском отделении госфонда «Защитники Отечества».

«Получить медицинскую помощь в первоочередном порядке ветераны СВО смогут в ряде лечебных учреждениях Пермского края. В каждом из них определен специалист, отвечающий за организацию и контроль по оказанию медицинской помощи ветеранам СВО», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

Помогать ветеранам уполномочены Пермская краевая клиническая больница, пермская ГКБ №4, краевые клинический госпиталь для ветеранов войн, клиническая психиатрическая больница, онкологический, наркологический и кожно-венерологический диспансеры, клинический фтизиопульмонологический медицинский центр, центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционным заболеваниям, клиническая инфекционная больница. Ранее URA.RU рассказывало, что участники специальной операции на Украине пройти реабилитацию в Перми могут бесплатно. Все расходы взял на себя краевой бюджет.

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В Пермском крае помощь в лечении и реабилитации ветеранов спецоперации будут оказывать 10 медучреждений. Перечень утвердили в региональном минздраве, рассказали URA.RU в пермском отделении госфонда «Защитники Отечества». «Получить медицинскую помощь в первоочередном порядке ветераны СВО смогут в ряде лечебных учреждениях Пермского края. В каждом из них определен специалист, отвечающий за организацию и контроль по оказанию медицинской помощи ветеранам СВО», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию. Помогать ветеранам уполномочены Пермская краевая клиническая больница, пермская ГКБ №4, краевые клинический госпиталь для ветеранов войн, клиническая психиатрическая больница, онкологический, наркологический и кожно-венерологический диспансеры, клинический фтизиопульмонологический медицинский центр, центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционным заболеваниям, клиническая инфекционная больница. Ранее URA.RU рассказывало, что участники специальной операции на Украине пройти реабилитацию в Перми могут бесплатно. Все расходы взял на себя краевой бюджет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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