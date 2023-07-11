Бастрыкин отметил рост преступности среди мигрантов в Курганской и Челябинской областях

11 июля 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

Бастрыкин отметил рост преступлений, совершаемых мигрантами в Курганской и Челябинской областях Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru В Курганской и Челябинской областях вырос уровень преступности среди иностранных граждан. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 11 июля на совещании по вопросам противодействия преступности мигрантов. «Высокий уровень миграционной преступности отмечается в Самарской, Курганской, Челябинской и Тамбовской областях. Возросло число совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений», — передает слова Бастрыкина telegram-канал «Следственный комитет России». Уточняется, что за пять месяцев иностранцами в России уже совершено более 18 тысяч преступлений. По данным ведомства, следственными органами СКР только в первом квартале 2023 года заведено свыше 550 уголовных дел по преступлениям мигрантов, более 500 дел направлено в суд. На совещании глава СКР обратил внимание на доклады руководителей СУ по Свердловской и Тюменской областям, где были допущены просчеты в работе по противодействию преступности в миграционной сфере. Ранее сообщалось, что в России в 2022 году был отмечен рост на 10% преступлений, совершенных мигрантами. Эксперты объясняли увеличение преступности среди мигрантов ростом числа приезжающих в РФ на заработки иностранцев.

В Курганской и Челябинской областях вырос уровень преступности среди иностранных граждан. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 11 июля на совещании по вопросам противодействия преступности мигрантов. «Высокий уровень миграционной преступности отмечается в Самарской, Курганской, Челябинской и Тамбовской областях. Возросло число совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений», — передает слова Бастрыкина telegram-канал «Следственный комитет России». Уточняется, что за пять месяцев иностранцами в России уже совершено более 18 тысяч преступлений. По данным ведомства, следственными органами СКР только в первом квартале 2023 года заведено свыше 550 уголовных дел по преступлениям мигрантов, более 500 дел направлено в суд. На совещании глава СКР обратил внимание на доклады руководителей СУ по Свердловской и Тюменской областям, где были допущены просчеты в работе по противодействию преступности в миграционной сфере. Ранее сообщалось, что в России в 2022 году был отмечен рост на 10% преступлений, совершенных мигрантами. Эксперты объясняли увеличение преступности среди мигрантов ростом числа приезжающих в РФ на заработки иностранцев.