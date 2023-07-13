13 июля 2023

В Тюмени из-за дождей размыло мост. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ливень. Остановка. Тюмень, остановка, ливень, дождь
В Тюмени второй день подряд идут ливни Фото:

В Тюмени на фоне ливней частично размыло мост на окружной дороге. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«Из-за размыва мостового сооружения на окружной дороге Тюмени ограничено движение транспорта. Частичное разрушение произошло на городской автодороге по направлению от Лесобазы в сторону федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. На месте ведутся дорожные работы», — рассказали в инфоцентре.

По данным властей, движение ограничено по правой полосе протяженностью около 50 метров. На участке установлены знаки поэтапного снижения скорости с 70 км/ч до 40 км/ч.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмень второй день подряд идут сильные дожди с грозами. Синоптики прогнозируют в Тюмени продолжение гроз как минимум на неделю, до 23 июля.

Фото:
Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на фоне ливней частично размыло мост на окружной дороге. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Из-за размыва мостового сооружения на окружной дороге Тюмени ограничено движение транспорта. Частичное разрушение произошло на городской автодороге по направлению от Лесобазы в сторону федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. На месте ведутся дорожные работы», — рассказали в инфоцентре. По данным властей, движение ограничено по правой полосе протяженностью около 50 метров. На участке установлены знаки поэтапного снижения скорости с 70 км/ч до 40 км/ч. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень второй день подряд идут сильные дожди с грозами. Синоптики прогнозируют в Тюмени продолжение гроз как минимум на неделю, до 23 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...