В Тюмени на фоне ливней частично размыло мост на окружной дороге. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.
«Из-за размыва мостового сооружения на окружной дороге Тюмени ограничено движение транспорта. Частичное разрушение произошло на городской автодороге по направлению от Лесобазы в сторону федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. На месте ведутся дорожные работы», — рассказали в инфоцентре.
По данным властей, движение ограничено по правой полосе протяженностью около 50 метров. На участке установлены знаки поэтапного снижения скорости с 70 км/ч до 40 км/ч.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмень второй день подряд идут сильные дожди с грозами. Синоптики прогнозируют в Тюмени продолжение гроз как минимум на неделю, до 23 июля.
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