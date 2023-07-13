Курганский губернатор придумал, как сделать Россию привлекательной

Шумков: сделать Россию привлекательной может развивающаяся инфраструктура

14 июля 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор Вадим Шумков предложил применить «лучший вариант патриотизма» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Русский мир должен привлекать людей ухоженной страной с уютными селами и комфортными городами. Об этом губернатор Курганской области написал в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)», рассуждая о патриотизме и продвижении страны. «Русский мир, как образ будущего, должен привлекать других не только возможностью свободно разговаривать на русском языке и сохранять русскую культуру… Нужно привлекать страной с хорошими дорогами, активно развивающейся инфраструктурой, уютными селами и комфортными городами, где люди знают, что такое взаимное уважение, семейное счастье и вера в завтрашний день. Страной, где к категории мечты относятся созидание и развитие во всех ключевых сферах жизни, а не способность раз в год поехать в Турцию или взять очередной кредит», — написал Шумков. Губернатор подчеркнул, что патриотизм для него заключается в том, что человек должен быть готов не только умереть ради своей любимой Родины, но и жить ради нее достойно. «Покрасьте свои ставни и свой фасад, приберитесь и не бросайте мусор нигде, сделайте газон и цветник, посадите деревья, просто наведите порядок. Не ждите, что за вас в вашем доме, на вашей малой родине это должны сделать другие, тем более мигранты. Старайтесь делать все, что вы делаете для своей большой и малой Родины, с любовью. Без мата и надрыва, каждый раз с преодолением себя, а просто с любовью», — призвал глава области. Такие действия он назвал лучшим вариантом патриотизма. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков ушел в тайный отпуск. Документы на этой неделе подписывает его заместитель Константин Малышев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Русский мир должен привлекать людей ухоженной страной с уютными селами и комфортными городами. Об этом губернатор Курганской области написал в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)», рассуждая о патриотизме и продвижении страны. «Русский мир, как образ будущего, должен привлекать других не только возможностью свободно разговаривать на русском языке и сохранять русскую культуру… Нужно привлекать страной с хорошими дорогами, активно развивающейся инфраструктурой, уютными селами и комфортными городами, где люди знают, что такое взаимное уважение, семейное счастье и вера в завтрашний день. Страной, где к категории мечты относятся созидание и развитие во всех ключевых сферах жизни, а не способность раз в год поехать в Турцию или взять очередной кредит», — написал Шумков. Губернатор подчеркнул, что патриотизм для него заключается в том, что человек должен быть готов не только умереть ради своей любимой Родины, но и жить ради нее достойно. «Покрасьте свои ставни и свой фасад, приберитесь и не бросайте мусор нигде, сделайте газон и цветник, посадите деревья, просто наведите порядок. Не ждите, что за вас в вашем доме, на вашей малой родине это должны сделать другие, тем более мигранты. Старайтесь делать все, что вы делаете для своей большой и малой Родины, с любовью. Без мата и надрыва, каждый раз с преодолением себя, а просто с любовью», — призвал глава области. Такие действия он назвал лучшим вариантом патриотизма. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков ушел в тайный отпуск. Документы на этой неделе подписывает его заместитель Константин Малышев.