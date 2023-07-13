ФАС и прокуратура проверяют аэропорты в ХМАО из-за цен на билеты на юг

ФАС оценит экономическую обоснованность цен на авиабилеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управление федеральной антимонопольной службы совместно с транспортной прокуратурой УрФО проверят аэропорты ХМАО. Как сообщил источник URA.RU, связано это с повышением цен на билеты.

«Сотрудники сургутской транспортной прокуратуры вместе со специалистами УФАС проверят аэропорты Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска и авиакомпании, осуществляющие вылеты в Сочи, Махачкалу и Минеральные воды из этих городов. Оцениваться будет экономическая обоснованность цен на авиабилеты по этим направлениям», — сообщил инсайдер.

Уточнить информацию в уральской прокуратуре на транспорте на момент публикации не получилось. В пресс-службе не ответили на телефонный звонок. В УФАС обещали подготовить информацию позже. В их адрес направлен запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что УФАС ХМАО наказало «Ростелеком» за незаконную рекламу. Сотовая компания навязывала свои услуги югорчанам по телефону без их согласия.