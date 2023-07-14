Дмитрий Масленников должен был погружаться на дно океана в батискафе Titan Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту

Топ-блогер из Челябинской области Дмитрий Масленников должен был находиться на борту батискафа Titan, затонувшего при погружении. Как он рассказал в подкасте Эльдару Джарахову, три года его команда общалась с компанией-разработчиком, чтобы опуститься на дно океана.

«Мы там должны были быть [в батискафе]. Мы хотели договорится, и почти договорились о том, чтобы проверить одну конспирологическую теорию относительно „Титаник“ это или нет», — рассказал Масленников.

По словам блогера, разработчик начал тестировать батискаф еще до пандемии коронавируса. Однако, из-за эпидемиологической ситуации в мире, тесты пришлось закрыть.

Батискаф пропал 18 июня при движении в сторону затонувшего «Титаника». Вся команда судна, состоящая из пяти человек, также пропала. Лишь спустя 10 дней со дна океана смогли поднять обломки техники. Позже береговая охрана США нашла человеческие останки, предположительно принадлежащие группе.