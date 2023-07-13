В ХМАО изменились тенденции на рынке строительства частных домов

В ХМАО на рынке частной застройки становятся популярны небольшие дома Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО на рынке частной застройки становятся популярны небольшие дома. Жители региона отказываются от больших особняков из-за ипотечных лимитов, а также потому что здания меньшей квадратуры проще продать. Тенденции югорского рынка URA.RU обсудило с руководителем строительной компании «Девиант» Александром Черненко.

«Сейчас квадратуру дома диктуют размеры ипотечного кредитования. У нас по ХМАО размер [льготного] кредита составляет 6 миллионов. На эти деньги человек как раз строит с учетом земли. Если брать по Сургуту, то средняя стоимость участка доходит до миллиона. На само строительство остается около 5 миллионов. На эти деньги, если брать каркасное домостроение, человек может получить в районе 80-90 квадратов», — рассказывает журналисту агентства Черненко.

Стоимость строительства больших домов в регионе от 200 квадратных метров начинается от 10 миллионов рублей. «На вторичном рынке такие хоромы трудно продать. Сейчас люди прежде чем строить дом, думают, как будут его потом продавать», — добавляет эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО вырос спрос на каркасно-модульные дома по prefab-технологии. Тогда агентство просило эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО «ОПУС» в Югре Сергея Чабана рассказать о плюсах и недостатках подобного домостроения.