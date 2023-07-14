«Притяжение» повысит туристическую привлекательность Магнитогорска, считает Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) 14 июля открылась вторая очередь парка «Притяжение». В запуске приняли участие полпред в УрФО Владимир Якушев, губернатор региона Алексей Текслер и владелец «ММК» Виктор Рашников, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.

«В канун Дня металлурга, 14 июля, полпред Якушев, губернатор Текслер и владелец „ММК“ Рашников торжественно открыли вторую очередь городского курорта „Притяжение“. К первой очереди добавилось более 100 гектаров благоустроенной территории, в том числе искусственный видовой холм высотой 36 метров, многоуровневый каскад, видовой мост и другие объекты», — уточнили в пресс-службе.

Рашников является инициатором и основным инвестором проекта. Парк «Притяжение» — масштабный проект по преобразованию городской среды.

«Этот объект будет продвигать и Магнитогорск, и регион, как значимый туристический центр. Магнитка вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Развитие города и комбината идут параллельно, в этом залог успешности Магнитогорска», — заявил губернатор Текслер.

Продолжается строительство третьей очереди. На территории появятся детский крытый парк развлечений, объекты мира зверей и растений. Также существуют проекты фристайл-арены, четырехзвездочного отеля и городских терм.

В этот же день, 14 июля, полпред Якушев и губернатор Текслер посетили «ММК» и его владельца Рашникова. Он ознакомил их с ходом строительства коксохимического производства на предприятии.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области