Жителям ХМАО рассказали, чем чаще всего болеют животные в регионе

В ХМАО животные чаще всего болеют бешенством

Животные чаще всего болеют бешенством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО животные чаще всего болеют бешенством. В регионе выявлено 11 случаев заражения. Об этом журналисту URA.RU сообщили в ветслужбе Югры.

«По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по состоянию на 5 июля зарегистрировано 490 случаев бешенства животных. Из них на территории автономного округа — 11 неблагополучных пунктов. Бешенство зарегистрировано в Октябрьском районе, Ханты-Мансийском районе, городе Нягани, городе Ханты-Мансийске, в четырех случаях — бешенство выявлено у собак, в семи случаях — дикие лисы», — рассказали журналисту URA.RU в ветслужбе региона.

Также там отметили, что в России были зарегистрированы неблагополучные пункты по особо опасным и экономически значимым болезням животных: африканская чума свиней — 32 неблагополучных пункта, из них 18 — среди поголовья домашних свиней, 14 — в дикой фауне. На территории автономного округа не были зарегистрированы. Высокопатогенный грипп птиц — 58 неблагополучных пунктов, из них девять — среди домашней птицы, 49 — среди дикой и декоративной птицы, на территории автономного округа — не зарегистрированы.

Ветеринарная служба округа рекомендует населению не покупать животноводческую продукцию в местах несанкционированной торговли, на рынках. Покупка мяса в таких местах может быть опасной. Такие товары не подлежат государственному и производственному контролю, не подвергаются лабораторному обследованию и ветеринарно-санитарной экспертизе, что не позволяет гарантировать их качество и безопасность.

Ранее URA.RU писало, что в Нягани специалисты по животным выявили вирус бешенства у домашней собаки. Во избежание распространения очага эпизоотии бешенства ветврачи города планировали провести поквартирный обход владельцев животных для выявления подозрительных симптомов у собак.