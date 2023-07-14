14 июля 2023

Отец четверых детей из Таджикистана, уехавший на СВО, погиб, спасая товарищей

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, каска, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Фируз Салимов вместе с боевыми товарищами попали под обстрел в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Гражданин Таджикистана, уехавший в зону проведения спецоперации, погиб, спасая своих сослуживцев. Фируз Салимов приехал жить в Екатеринбург десять лет назад. Дома у него осталась жена и четверо детей. Корреспондент URA.RU писала о Салимове 17 октября 2022. Тогда боец заявил, что едет на СВО, чтобы сберечь Россию от врагов.

«Фируз вместе с боевыми товарищами попали под обстрел. Фируз вынес с поля несколько человек, но подорвался сам и погиб. Будут хоронить его в Таджикистане», — о гибели солдата журналисту агентства сообщили сослуживцы Фируза.

Фируз Салимов родился в Душанбе. В последние годы работал в Екатеринбурге строителем. В приемный пункт отбора на военную службу он пришел с собранной сумкой. Мужчина был зачислен в парашютно-десантный батальон. Ранее он служил в армии Таджикистана, где имел звание сержанта.

Редакция URA.RU выражает свои соболезнования родным и близким Фируза Салимова. Светлая память герою!

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Гражданин Таджикистана, уехавший в зону проведения спецоперации, погиб, спасая своих сослуживцев. Фируз Салимов приехал жить в Екатеринбург десять лет назад. Дома у него осталась жена и четверо детей. Корреспондент URA.RU писала о Салимове 17 октября 2022. Тогда боец заявил, что едет на СВО, чтобы сберечь Россию от врагов. «Фируз вместе с боевыми товарищами попали под обстрел. Фируз вынес с поля несколько человек, но подорвался сам и погиб. Будут хоронить его в Таджикистане», — о гибели солдата журналисту агентства сообщили сослуживцы Фируза. Фируз Салимов родился в Душанбе. В последние годы работал в Екатеринбурге строителем. В приемный пункт отбора на военную службу он пришел с собранной сумкой. Мужчина был зачислен в парашютно-десантный батальон. Ранее он служил в армии Таджикистана, где имел звание сержанта. Редакция URA.RU выражает свои соболезнования родным и близким Фируза Салимова. Светлая память герою!
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© Служба новостей «URA.RU»
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