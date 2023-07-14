Отец четверых детей из Таджикистана, уехавший на СВО, погиб, спасая товарищей

15 июля 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

Фируз Салимов вместе с боевыми товарищами попали под обстрел в зоне СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Гражданин Таджикистана, уехавший в зону проведения спецоперации, погиб, спасая своих сослуживцев. Фируз Салимов приехал жить в Екатеринбург десять лет назад. Дома у него осталась жена и четверо детей. Корреспондент URA.RU писала о Салимове 17 октября 2022. Тогда боец заявил, что едет на СВО, чтобы сберечь Россию от врагов. «Фируз вместе с боевыми товарищами попали под обстрел. Фируз вынес с поля несколько человек, но подорвался сам и погиб. Будут хоронить его в Таджикистане», — о гибели солдата журналисту агентства сообщили сослуживцы Фируза. Фируз Салимов родился в Душанбе. В последние годы работал в Екатеринбурге строителем. В приемный пункт отбора на военную службу он пришел с собранной сумкой. Мужчина был зачислен в парашютно-десантный батальон. Ранее он служил в армии Таджикистана, где имел звание сержанта. Редакция URA.RU выражает свои соболезнования родным и близким Фируза Салимова. Светлая память герою!

Гражданин Таджикистана, уехавший в зону проведения спецоперации, погиб, спасая своих сослуживцев. Фируз Салимов приехал жить в Екатеринбург десять лет назад. Дома у него осталась жена и четверо детей. Корреспондент URA.RU писала о Салимове 17 октября 2022. Тогда боец заявил, что едет на СВО, чтобы сберечь Россию от врагов. «Фируз вместе с боевыми товарищами попали под обстрел. Фируз вынес с поля несколько человек, но подорвался сам и погиб. Будут хоронить его в Таджикистане», — о гибели солдата журналисту агентства сообщили сослуживцы Фируза. Фируз Салимов родился в Душанбе. В последние годы работал в Екатеринбурге строителем. В приемный пункт отбора на военную службу он пришел с собранной сумкой. Мужчина был зачислен в парашютно-десантный батальон. Ранее он служил в армии Таджикистана, где имел звание сержанта. Редакция URA.RU выражает свои соболезнования родным и близким Фируза Салимова. Светлая память герою!