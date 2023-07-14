14 июля 2023

Минобороны Белоруссии и ЧВК «Вагнер» распланировали обмен опытом

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В минобороны Беларуси рассказали о совместной работе с ЧВК «Вагнер» Фото:

Министерство обороны Белоруссии и ЧВК «Вагнер» выработали дорожную карту передачи опыта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сообщаем, что военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Там отметили, что в министерство обороны поступают многочисленные вопросы о перспективах совместной работы с бойцами ЧВК «Вагнер».

Ранее стало известно, большая колонна техники ЧВК «Вагнер» уехала в Белоруссию, напоминает «Царьград». Сейчас бойцы частной компании под городом Осиповичи (Могилевская область) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, они выступают в качестве инструкторов по ряду военных дисциплин, сообщает MK.RU.

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Министерство обороны Белоруссии и ЧВК «Вагнер» выработали дорожную карту передачи опыта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Сообщаем, что военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Там отметили, что в министерство обороны поступают многочисленные вопросы о перспективах совместной работы с бойцами ЧВК «Вагнер». Ранее стало известно, большая колонна техники ЧВК «Вагнер» уехала в Белоруссию, напоминает «Царьград». Сейчас бойцы частной компании под городом Осиповичи (Могилевская область) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, они выступают в качестве инструкторов по ряду военных дисциплин, сообщает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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