14 июля 2023

В Челябинской области продают камнеобрабатывающий завод. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Чусовая. Район села Мартьяново. Деревня. Природа. Весна. Паводок. СО, птичка, камень, трясогузка
Готовый бизнес по обработке камня уступят за 25 млн рублей Фото:

В Еманжелинске Челябинской области выставлен на продажу бизнес по обработке камня за 25 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений.

«Готовый бизнес, обработка камня. Два земельных участка 995 и 2330 кв. м. и два здания 905.1 и 259.8 кв. м. (в собственности)», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления перечислил оборудование, которое входит в стоимость. Это краны, станки и погрузчики. на объекте есть жилая комната. Автор добавил, что бизнесу необходим хороший управленец.

Ранее стало известно о том, что в Сосновском районе продается завод горного оборудования за 180 млн рублей. За эту цену предлагается приобрести производство листового металлопроката производительностью 500 и более тонн в месяц.

На заводе есть транспорт и оборудование
На заводе есть транспорт и оборудование

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В Еманжелинске Челябинской области выставлен на продажу бизнес по обработке камня за 25 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений. «Готовый бизнес, обработка камня. Два земельных участка 995 и 2330 кв. м. и два здания 905.1 и 259.8 кв. м. (в собственности)», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления перечислил оборудование, которое входит в стоимость. Это краны, станки и погрузчики. на объекте есть жилая комната. Автор добавил, что бизнесу необходим хороший управленец. Ранее стало известно о том, что в Сосновском районе продается завод горного оборудования за 180 млн рублей. За эту цену предлагается приобрести производство листового металлопроката производительностью 500 и более тонн в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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