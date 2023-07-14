Готовый бизнес по обработке камня уступят за 25 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Еманжелинске Челябинской области выставлен на продажу бизнес по обработке камня за 25 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений.

«Готовый бизнес, обработка камня. Два земельных участка 995 и 2330 кв. м. и два здания 905.1 и 259.8 кв. м. (в собственности)», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления перечислил оборудование, которое входит в стоимость. Это краны, станки и погрузчики. на объекте есть жилая комната. Автор добавил, что бизнесу необходим хороший управленец.

Ранее стало известно о том, что в Сосновском районе продается завод горного оборудования за 180 млн рублей. За эту цену предлагается приобрести производство листового металлопроката производительностью 500 и более тонн в месяц.